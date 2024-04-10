مردم استان تهران درصفوف متراکم قنوت بندگی بسته و نماز عید خواندند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- عید فطر، عید بندگی، اجابت دعاها و پاداش پرهیزکاری است، مردم استان تهران به شکرانه این پاداش در صفوف به هم پیوسته و متراکم گرد هم آمدند و قنوت بندگی بستند و بانگ «الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَیٰ مَا هَدانا، وَلَهُ الشُّکْرُ عَلَیٰ مَا أَوْلانا» را سر دادند.

مردم شهریار نماز وحدت آفرین عید سعید فطر را اقامه کردند

نماز با شکوه، وحدت آفرین و دشمن شکن عید سعید فطر در شهر شهریار به امامت حجت الاسلام سید حسین حسینی نوری امام جمعه این شهرستان و با حضور علیرضا فاتحی نژاد فرماندار شهرستان شهریار، سردار عزیزی فرمانده انتظامی غرب استان تهران، جمعی از مسئولین و مردم مؤمن و انقلابی شهر شهریار در مصلی بزرگ شهریار برگزار شد.

برگزاری باشکوه نماز عید فطر در رباط کریم

در خجسته عید سعید فطر، مردم موحد و مؤمن رباط‌کریم به شکرانه یک ماه روزه‌داری و بندگی خداوند متعال، نماز عید را با شکوه فراوان برگزار و از خداوند کریم، بهترین‌ها را مسألت کردند.

نماز عید سعید فطر در رباط کریم به امامت حجت الاسلام سید حسن ترابی امام جمعه شهرستان اقامه شد.

اقامه نماز باشکوه عید سعید فطر در شهر و روستاهای بخش ارجمند

همزمان با سراسر کشور، صبح امروز نماز باشکوه عید سعید فطر با حضور گسترده مردم شریف و متدین، در شهر و روستاهای بخش ارجمند اقامه شد.

مردم فیروزکوه نماز عید خواندند

نماز عید فطر به امامت حجت الاسلام حیدری امام جمعه فیروزکوه و با حضور مسئولین و حضور گسترده مردم شریف شهرستان، در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.‌

لازم به ذکر است نماز عید سعید فطر همزمان در مساجد جامع، حضرت موسی بن جعفر (ع) و مسجد جامع شهر فیروزکوه به امامت ائمه جماعات مساجد در شهرستان اقامه شد.

با حضور گرم مردم آبسرد نماز عید فطر در این شهرستان برپا شد

نماز عید سعید فطر در شهر آبسرد به امامت حجت الاسلام میر شریفی، امام جمعه شهر آبسرد و با حضور حسن حسین‌پور، بخشدار مرکزی دماوند و جمعی از مسئولان و نمازگزاران برگزار شد.

پوشش امدادی مراسم نماز عید فطر توسط جمعیت هلال‌احمر دماوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر دماوند از ارائه خدمات امدادی و پایش سلامت نمازگزاران نماز عید سعید فطر در این شهرستان خبر داد.

سعید طاهری ضمن تبریک به مناسبت عید سعید فطر اظهار داشت: جهت برگزاری مراسم عید سعید فطر در شهرستان دماوند پوشش امدادی این مراسم معنوی با حضور ۲۰ نفر از پرسنل، امدادگران و نجات گران و داوطلبان هلال احمر دماوند در قالب ۳ تیم عملیات امداد و نجات و انتقال اضطراری در محل مسجد جامع شهرستان دماوند انجام شد.

وی افزود: در این روز سه تیم عملیات امداد و نجات و انتقال اضطراری همراه با یک دستگاه آمبولانس جهت ارائه خدمات امدادی به نمازگزاران تا پایان نماز عید فطر مستقر شد.‌

رئیس جمعیت هلال‌احمر دماوند گفت: همچنین واحد داوطلبان این جمعیت با برپایی یک دستگاه چادر در محل برگزاری این مراسم نسبت به ارائه خدمات بشردوستانه، پایش سلامت و جمع آوری کمک‌های مردمی اقدام کردند.

اقامه باشکوه نماز عید سعید فطر در شهر آبعلی

مردم مؤمن و شریف شهر آبعلی پس از یک ماه روزه‌داری امروز به شکرانه برکات ماه مبارک رمضان و پایان این ایام پرفضیلت نماز باشکوه عید سعید فطر را اقامه کردند.

از اولین ساعات صبح روز عید سعید فطر، مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) مملو از جمعیتی از زن و مردم، پیر و جوان بود که به محل اقامه نماز باشکوه عید سعید فطر گرد هم آمدند.

نماز عید سعید فطر در شهر آبعلی همانند سال‌های گذشته رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) برگزار شد و شهروندانی که یک ماه مهمان معبودشان بودند در صفوف به هم پیوسته و با اتحاد و همدلی به اقامه نماز باشکوه عید سعید فطر پرداختند.

بر اساس این گزارش نماز عید فطر امسال به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سید نورانی امام جماعت مسجد اقامه شد. همچنین پایگاه‌های جمع‌آوری زکات فطره جهت جمع‌آوری فطریه مردم در محل اقامه نماز مستقر بودند.

نماز عید سعید فطر در دماوند اقامه شد ️

صبح امروز چهارشنبه بیست و دوم فروردین‌ماه، نماز عید سعید فطر در مصلی نماز جمعه دماوند به امامت حجت‌الاسلام فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند اقامه شد.‌

نمازگزاران دماوندی با استشمام عطر عید سعید فطر از باغستان رحمت الهی و حلول ماه شوال، نماز عید فطر، عید سربلندی در آزمون بندگی را اقامه کردند.