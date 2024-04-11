زیرساخت های تامین اجتماعی در اردبیل توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعدازظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات احداث سه پروژه تامین اجتماعی در اردبیل اظهار کرد: ۴۶ میلیون ایرانی از خدمات تامین اجتماعی بهره مند هستند و در این استان ۶۰ درصد جمعیت خدمات متنوع این سازمان را دریافت می کنند

وی از صندوق تامین اجتماعی به عنوان صندوق باارزش بین نسلی یاد کرد و گفت: متاسفانه برخی دولت ها این مفهوم را درک نکرده و به دید یک قلک به این صندوق نگریسته اند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به برداشت های خارج از متعارف صندوق در سال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم و با مدیریت هوشمند سازمان تامین اجتماعی بخش عمده ای از مشکل بدهی ها رفع و دریافت مطالبات نیز در اولویت قرار گرفته است.

نیکزاد بیان کرد: ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه های زیرساختی این سازمان پیش بینی شده که سهم استان اردبیل از این میزان مناسب خواهد بود.

وی تصریح کرد: مدیریت این سازمان فرزند پرافتخار اردبیل است و به همین خاطر انتظار می رود در شان و شایستگی این جایگاه و برای حل مشکلات زیرساختی حوزه درمان و خدمات بیمه ای منابع مورد نیاز تامین شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با گذر از مشکلات گذشته و پرداخت بخش عظیمی از بدهی ها امروز در نقطه ثبات و ارزش افزوده به سر می برد و امیدواریم در حوزه های مختلف بتوان برنامه های پیش بینی شده را به سرانجام رساند.

نیکزاد اظهار کرد: در دوره حاضر انتظار می رود کارهای بزرگی در استان به ویژه احداث بیمارستان، درمانگاه و شعب جدید به همراه مجموعه های رفاهی و ورزشی و خدماتی در استان راه اندازی شود تا به نفع بیمه شدگان این مجموعه ها مورد بهره برداری قرار گیرد.