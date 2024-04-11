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۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۵۲

نماینده مردم اردبیل در مجلس:

زیرساخت های تامین اجتماعی در اردبیل توسعه می یابد

زیرساخت های تامین اجتماعی در اردبیل توسعه می یابد

اردبیل - نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت های درمانی، رفاهی و بیمه ای تامین اجتماعی در استان اردبیل در دوره مدیریت فعلی باید ارتقا یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعدازظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات احداث سه پروژه تامین اجتماعی در اردبیل اظهار کرد: ۴۶ میلیون ایرانی از خدمات تامین اجتماعی بهره مند هستند و در این استان ۶۰ درصد جمعیت خدمات متنوع این سازمان را دریافت می کنند

وی از صندوق تامین اجتماعی به عنوان صندوق باارزش بین نسلی یاد کرد و گفت: متاسفانه برخی دولت ها این مفهوم را درک نکرده و به دید یک قلک به این صندوق نگریسته اند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به برداشت های خارج از متعارف صندوق در سال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم و با مدیریت هوشمند سازمان تامین اجتماعی بخش عمده ای از مشکل بدهی ها رفع و دریافت مطالبات نیز در اولویت قرار گرفته است.

نیکزاد بیان کرد: ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه های زیرساختی این سازمان پیش بینی شده که سهم استان اردبیل از این میزان مناسب خواهد بود.

وی تصریح کرد: مدیریت این سازمان فرزند پرافتخار اردبیل است و به همین خاطر انتظار می رود در شان و شایستگی این جایگاه و برای حل مشکلات زیرساختی حوزه درمان و خدمات بیمه ای منابع مورد نیاز تامین شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با گذر از مشکلات گذشته و پرداخت بخش عظیمی از بدهی ها امروز در نقطه ثبات و ارزش افزوده به سر می برد و امیدواریم در حوزه های مختلف بتوان برنامه های پیش بینی شده را به سرانجام رساند.

نیکزاد اظهار کرد: در دوره حاضر انتظار می رود کارهای بزرگی در استان به ویژه احداث بیمارستان، درمانگاه و شعب جدید به همراه مجموعه های رفاهی و ورزشی و خدماتی در استان راه اندازی شود تا به نفع بیمه شدگان این مجموعه ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

کد مطلب 6075654

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    نظرات

    • اردببلی IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
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      پاسخ
      آقای نیکزاد شما هم در دولت احمدی نژاد مسئول بودی وهم در دولت روحانی در سیاست بودی اگر در دولتهای گذشته قصوری صورت گرفته توهم مقصر هستی چرا دنبال مقصر می گردید

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