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۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۱۶

پیام تسلیت ولید جنبلاط برای اسماعیل هنیه

پیام تسلیت ولید جنبلاط برای اسماعیل هنیه

رییس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان ضمن تسلیت به اسماعیل هنیه به خاطر شهادت فرزندانشان تاکید کرد که در نهایت مقاومت بر ماشین کشتار اسراییل پیروز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت النشره، «ولید جنبلاط» رییس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان در پیامی برای «اسماعیل هنیه» رییس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین، شهادت فرزندان و نوه‌های او در حمله تروریستی روز گذشته رژیم صهیونیستی به خودروی حامل اعضای خانواده هنیه را به وی تسلیت گفت.

در پیام تسلیت ولید جنبلاط برای هنیه آمده است: با کمال تاسف باخبر شدیم که فرزندانتان حازم و امیر و محمد و تعدادی از اعضای خانواده‌هایشان در تجاوزهای وحشیانه مستمر اسراییل علیه غزه به شهادت رسیده‌اند.

ولید جنبلاط در ادامه خطاب به هنیه گفت: این مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم این شهدا را قرین رحمت خود کند. من همچنین به ملت استوار و مبارز فلسطین به خاطر شهادت شمار زیادی از فرزندان این سرزمین در جنگ نسل‌کشی نیروهای اشغالگر اسراییلی در سایه خطرناک‌ترین توطئه‌ای که علیه فلسطین و آرمان ملت آن به راه افتاده است، تسلیت عرض می‌کنم.

این سیاستمدار لبنانی در ادامه تصریح کرد: ما مطمئنیم که پایداری، مبارزه و مقاومت فلسطینیان بر ماشین کشتار اسراییل پیروز خواهد شد و مهم نیست که اشغالگری تا چه اندازه طول بکشد. ما برای همه شهدای فلسطینی رحمت و برای همه مجروحان از خداوند متعال شفای عاجل و برای اسرا و بازداشت‌شدگان، آزادی خواستاریم و امیدواریم هرچه زودتر این مصیبت برای ملت فلسطین پایان یابد.

رژیم صهیونیستی دیروز در حمله هوایی به اردوگاه الشاطی، خودروی حامل فرزندان و نوه های هنیه را هدف قرار داد و آنها را به شهادت رساند. در این جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی ۳ فرزند و شماری از نوه‌های هنیه به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6075677

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