بهترین راه کسب تقوا چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، کلیپی در حال حاضر از حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که این استاد حوزه علمیه در آن کلیپ به بیان راه کسب تقوا میپردازد.
در ادامه این کلیپ تقدیم مخاطبان میشود:
کلیپی در حال حاضر از حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که این استاد حوزه علمیه در آن کلیپ به بیان راه کسب تقوا می پردازد.
به گزارش خبرنگار مهر، کلیپی در حال حاضر از حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که این استاد حوزه علمیه در آن کلیپ به بیان راه کسب تقوا میپردازد.
در ادامه این کلیپ تقدیم مخاطبان میشود:
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