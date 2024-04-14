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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۶

حجت الاسلام رفیعی/ببینید؛

بهترین راه کسب تقوا چیست؟

بهترین راه کسب تقوا چیست؟

  کلیپی در حال حاضر از حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که این استاد حوزه علمیه در آن کلیپ به بیان راه کسب تقوا می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیپی در حال حاضر از حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که این استاد حوزه علمیه در آن کلیپ به بیان راه کسب تقوا می‌پردازد.

در ادامه این کلیپ تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد مطلب 6076426
فاطمه علی آبادی

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