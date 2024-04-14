پاسخ کوبنده ایران به مواضع رژیم صهیونیستی همه معادلات را بهم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر یکشنبه در تجمع طلاب و حوزویان قم در مدرسه علمیه فیضیه بیان کرد: پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مواضع رژیم صهیونیستی همه معادلات را بهم ریخت.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود: امروز جبهه مقاومت، رژیم صهیونیستی را در درون اراضی اشغالی محاصره کرده و این شرایط موجب فخر امت اسلام است.

وی گفت: اسرائیل جنایتکار و کودک کش که سرزمین‌های فلسطین را اشغال کرده امروز مورد هجوم موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفته و این قیام بزرگ ادامه خواهد داشت.

امام جمعه قم با بیان اینکه عملیات دیشب ایران؛ علیه رژیم اشغالگر قدس، روز پیروزی اسلام و شکست دشمن بوده است افزود: جمهوری اسلامی نشان داد که معادلات در دنیا تغییر کرده و قدرت نوظهوری در عالم پدیده آمده و آمریکا و همدستانش دیگر کدخدا نیستند.

آیت الله اعرافی ابراز کرد: دکترین جمهوری اسلامی ایران بر اساس اخلاق، معنویت و ایستادگی در برابر مستکبران است و دشمنان باید بدانند در صورتی که دست از پا خطا کنند ضربات محکم‌تری را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه راه برون رفت مسئله فلسطین برگزاری انتخابات میان فلسطینیان است افزود: این دکترین انقلاب اسلامی مورد تأیید مجامع جهانی است.

وی با اشاره به حمله کوبنده جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل گفت: رزمندگان ما ثابت کردند که اهل عمل و اقدام به موقع هستند.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه زمانی اسرائیل فقط مهاجم بود افزود: امروز شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که قدم به قدم عقب نشینی دارند و امیدواریم با ادامه قیام و محاصره‌ها شاهد محو رژیم اشغالگر قدس باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: زمانی برخی می‌گفتند نیازی به موشک نداریم اما امروز همین قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران دشمن را به وحشت و هراس انداخته است.