صدور مجوز خانه مسافرها تاییدمحور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، اسماعیل برات افزود: با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خانه مسافر در زمره مجوزهای تأیید محور قرار گرفت و به تصویب هیأت وزیران رسید.

وی با اشاره به مصوبات هیأت مقررات‌زدایی درباره خانه مسافر تصریح کرد: در اواسط سال ۱۴۰۱، هیأت مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود، با وجود مخالفت صریح وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجوز خانه مسافر را به صورت ثبت‌محور مصوب کرد و این موضوع موجب مشکلات زیادی برای حوزه گردشگری شد.

برات درباره مشکلات ثبت‌محور بودن صدور مجوز خانه‌مسافر توضیح داد: از همان ابتدا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد که این مصوبه هم به لحاظ حقوقی و قانونی، هم از حیث فنی و تخصصی اشکال دارد، همچنین از حیث اجرایی دارای ابهام و چالش است و با ایجاد آشفتگی در اداره امور صنعت گردشگری، تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بی‌شماری را به همراه خواهد داشت.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره خانه مسافر اظهار کرد: به لحاظ حقوقی و بر اساس نص صریح قانون، مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در جایی که با قانون یا تصویب‌نامه‌های دولت در تعارض باشد، نیازمند تصویب و تأیید مرجع مربوطه خواهد بود. لذا وقتی شرایط صدور مجوز خانه مسافر در آئین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران تصویب شده است، مصوبه هیأت مزبور بدون تأیید و تصویب هیأت وزیران نمی‌توانست قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر ماده ۷ مکرر قانون تسهیل کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است که فهرست مجوزهای تأییدمحور مرتبط با سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی و مسائل اجتماعی باید به تصویب هیأت وزیران برسد و پس از آن سایر مجوزها به طور خودکار ثبت محور تلقی می‌شوند. لذا با پیگیری‌های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوشبختانه خانه مسافر همانند سایر تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری در زمره مجوزهای تأییدمحور قرار گرفت و پس از تصویب هیأت وزیران در ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

برات با اشاره به اهمیت این واحدهای اقامتی، افزود: خانه مسافر واحد اقامتی مستقل با کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی است که به لحاظ عرفی و حقوقی قابل سکونت بوده و همانند سایر مصادیق تأسیسات گردشگری پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، مجاز به پذیرش و اسکان گردشگران بوده و در ایام پیک سفر (نوروز و تابستان) که به دلیل ازدحام یک باره مسافران، ظرفیت هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری تکمیل می‌شود، می‌توانند پاسخگوی نیاز گردشگران باشند.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به مشکلات اعلانی شدن مجوز خانه مسافر، گفت: مجوز واحد اقامتی با سایر صنوف متفاوت بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است. مردم به اعتماد مجوز و پروانه صادره از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همراه خانواده در خانه مسافرها اقامت می‌کنند و ثبت محور بودن آن تبعات زیادی همچون، فقدان شرایط ایمنی و بهداشتی، مسئولیت‌های ناشی از فروش ملک و واگذاری آن به غیر، عدم ثبت اطلاعات مسافر، عدم امکان نظارت بر نرخنامه و مقابله با گران فروشی را می‌تواند به همراه داشته باشد، که با تأیید محور شدن مجوز این گونه واحدها، ساماندهی مجدد فعالیت این قبیل تأسیسات گردشگری در دستور کار قرار گرفته و با اصلاح فرایند درگاه ملی مجوزها، انتظار می‌رود مسائل و چالش‌های این بخش مرتفع شود.