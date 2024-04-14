به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رهبر کاتولیکهای جهان در واکنشی منفعلانه خواستار توقف تنشها در خاورمیانه شد.
«پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیکهای جهان روز یکشنبه در واکنش به حملات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی خواستار توقف اقداماتی شد که میتوانند چرخه خشونت در خاورمیانه را تقویت کنند.
رهبر کاتولیکهای جهان پس از حملههای تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی، هشدار داد که این خشونتها ممکن است خاورمیانه را درگیر جنگی بزرگتر کند.
پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان دیروز هم بر لزوم آتش بس در نوار غزه و رساندن فوری کمکهای بشردوستانه به مردم جنگ زده در این باریکه تاکید کرد.
رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در پیامی به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان و عید فطر برای مسلمانان جهان از ادامه جنگ در غزه ابراز ناراحتی کرد.
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