قدردانی خداییان از اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان، در نشست سراسری تبیین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور با تشکر فراوان از سپاه پاسداران، بیان داشت: نهایت تقدیر و تشکر را به نمایندگی از سازمان بازرسی کل کشور از اقدام به جای نیروهای نظامی به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به ندای مقام معظم رهبری و خواسته مردم در اقدام به موقع و مقابله با رژیم اشغالگر قدس اعلام می‌کنم.

وی افزود: همه شما عزیزان به خوبی آگاه هستید که رژیم اشغالگر قدس بیش از هفتاد سال است که یک ملت را از سرزمین آب و اجدادی خود بیرون رانده و حتی در اردوگاه‌های اجباری هم که برای این مردم ایجاد شده، بارها حمله کرده و و به قتل‌عام کردن آن‌ها پرداخته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بعد از طوفان‌الاقصی هیچ جنایتی وجود ندارد که این رژیم به آن دست نزده باشد و اقدام به نسل‌کشی، جنایت علیه حقوق بشر و تمام این جنایات را در مقابل دیدگان سازمان‌های بین‌المللی انجام داده اما این سازمان‌ها صرفاً نظاره‌گر هستند و اقدامی نمی‌کنند چراکه این سازمان‌ها دست نشانده حکومت‌هایی هستند که ارزشی برای سایر انسان‌ها قائل نیستند.

وی ادامه داد: کشور استکباری آمریکا که بارها و بارها با سازمان‌حقوق بشر کشورهای دیگر را تهدید می‌کند، نه تنها اقدامی در مقابل رژیم اشغالگر قدس نمی‌کند بلکه از آن حمایت و پشتیبانی هم می‌کند.

خدائیان بیان کرد: از زمانی که رژیم اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده است ده‌ها قطعنامه علیه این رژیم صادر شده است اما به هیچ‌کدام از آن‌ها عمل نکرده است حتی قطعنامه‌ای هم که تحت فشار افکار عمومی جهان برای آتش‌بس در غزه به تصویب رسید این رژیم آن را به راحتی کنار گذاشت و شورای امنیت هیچ اقدامی را انجام نداد.

وی در ادامه با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک ایران در سوریه گفت: مطابق قوانین، اماکن کنسولی و دیپلماتیک از مصونیت برخوردار بوده و تحت حمایت کنوانسیون‌های سال ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین قرار دارند. مصونیت این اماکن به شکلی است که حتی اگر بین کشور متبوع آن اماکن و کشور پذیرنده درگیری و جنگ صورت بگیرد باز هم از مصونیت برخوردار هستند ولی رژیم جعلی صهیونیستی به کنسولگری ایران حمله می‌کند و ایران در مقابل به سازمان ملل و شورای امنیت اعتراض می‌کند ولی هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان مجدد از سپاه پاسداران برای این اقدام به موقع و حماسی خود در پاسخ به اقدامات رژیم متجاوز و کودک کش صهیونیست تقدیر و تشکر کرد.

