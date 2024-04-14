ناهید کیانی به نشان طلا دست یافت/ نصیری برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابت‌های آزاد صربستان (۲۰ امتیاز المپیکی/G۲) که از روز جمعه ۲۴ فروردین در سالن «رانکو زراویکا» شهر بلگراد آغاز شده بود امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه با شناخت برترین‌های تمامی اوزان رده سنی بزرگسالان به پایان رسید.

تیم ملی تکواندو بانوان در این رویداد ۶ نماینده داشت که رهاورد آن ۲ نشان ارزشمند طلا و برنز توسط ناهید کیانی و سعیده نصیری بود.

سعیده نصیری در وزن ۴۹- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت «سوفرادا کیسکالت» از آلمان را ۲ بر یک شکست داد و در دیدار بعدی مقابل «لنا استاکوویچ» حریف عنوان داری از کرواسی مبارزه کرد و در یک پیکار حساب شده ۲ بر یک پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نصیری در این مرحله برابر «آدریانا سروزو ایگلسیاس» از کشور اسپانیا رو به رو شد و نهایتاً با وجود ارائه نمایشی قابل قبول برابر نایب قهرمان المپیک توکیو و دارنده مدال برنز ۲۰۲۳ جهان با نتیجه ۲ بر یک باخت و به نشان برنز بسنده کرد.

ناهید کیانی دختر المپیکی کشورمان، در وزن ۵۳- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «چوتیکان» از تایلند را ۲ بر یک شکست داد. وی در ادامه «سارا الهلوانی» از ایتالیا را ۲ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نماینده ایران در این مبارزه مقابل «آوداگیج» از بوسنی و هرزگوین با نتیجه ۲ بر یک به برتری دست یافت و تنها فینالیست ایران در این رویداد شد. کیانی در دیدار نهایی برابر «هرونووا» از جمهوری چک با نمایشی دیدنی دو بر صفر و با نتایج ۱۸ بر صفر و ۲۰ بر صفر بع برتری رسید و نشان طلا را با اقتدار بر گردن آویخت.

اما در سایر اوزان و در وزن ۶۲- کیلوگرم الهام حقیقی ابتدا برابر «کریستینا گاسپا» از ایتالیا پیروز شد سپس «آتناسوا» از بلغارستان را شکست داد. وی در ادامه و برابر «میلانا» نماینده مقدونیه ناکام ماند و در ۲ راند باخت و حذف شد. ساغر مرادی دیگر نماینده ایران در همین وزن با واگذاری نتیجه برابر حریفی از کرواسی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۴۶- کیلوگرم معصومه رنجبر دیدار اول خود مقابل نماینده جمهوری آذربایجان را با پیروزی پشت سر گذاشت اما مقابل نماینده تایلند شکست خورد و حذف شد.



در وزن ۶۷- کیلوگرم یلدا ولی نژاد پس از پیروزی مقابل «لوکیجا هرباچ» از کرواسی، برابر «الکساندرا پرشیچ» حریف عنواندار صربستانی مبارزه کرد و با وجود ارائه نمایشی قابل قبول با واگذاری نتیجه ۲ بر یک از ادامه رقابت‌ها بازماند.

هدایت تیم ملی در این رویداد برعهده مینو مداح به عنوان سرمربی است؛ مهروز ساعی نیز به عنوان مربی وی را همراهی می‌کند.