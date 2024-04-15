«وعده صادق» نمایش قدرت بازدارندگی به جهان

خبرگزاری مهر-گروه سیاست- علی مرادخانی: ایران برای هماهنگیهای دیپلماتیک لازم و همراه کردن کشورهای منطقه، ۷۲ ساعت قبل از عملیات کشورهای همسایه را در جریان تصمیم به حمله خود گذاشته بود؛ یعنی صهیونیستها برای حمله ایران در آمادگی کامل قرار داشتند.
ایران قصد داشت اقتدار و قاطعیت خود را به رخ دشمن صهیونیست بکشد؛ و برای حفظ توازن قدرت یک قدم بالاتر از بازدارندگی معمول بردارد. اطلاع قبلی و آمادگی صددرصد دشمن، حمله همهجانبه از خاک ایران (نه نیروهای نیابتی)، حمله از نقاط مختلف کشور.
انتظار اسرائیل حملهای با کروز و پهباد بود که تقریباً بهطور کامل از سوی پدافندها رهگیری و خنثی میشوند. ولی چیزی که رخ داد حمله با کروز، پهباد و بالستیک به دو پایگاه نظامیای بود که مجری و پشتیبان اطلاعاتی حمله به کنسولگری ایران بودند؛ اسرائیل از هدفهای ایران مطلقاً اطلاع نداشت و تلفات نظامی جدی داشته.
با توجه به اطلاع قبلی رژیم از حمله ایران، پنج لایه بهترین سامانههای پدافندی سنتکام، ناتو، ایالات متحده و خود رژیم (گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان ۳) تمام مسیر ایران تا رژیم را تحت سیطره خود داشتند تا بتوانند بلافاصله بعد از خروج موشکها و پهپادهای از مرز ایران از رسیدن آنها به نزدیکی رژیم جلوگیری کنند. به این پنج لایه پدافندی اضافه کنید حضور نیروی هوایی بریتانیا و ایالات متحده، فرانسه و اردن و اف ۳۵ های رژیم در آسمان را برای نبرد هوابههوا با موشکهای ایران. یعنی ۸ لایه از بهترین پدافندهای جهان با آمادگی صددرصد منتظر موشکهای ایران بودند.
نتیجه چه بود؟ پهپادها و کروزها سامانهها را مشغول خود کردند و بخش مهمی از بالستیکها به هدف نشست. تا این لحظه تصاویر فرود موفق حداقل ۲۰ موشک نقطهزن ایرانی و ۶۰ تن مواد منفجره به خاک رژیم در فضای مجازی منتشر شده. این مهمترین بخش دیشب است، ناموس دفاعی رژیم پدافندش بود. همین دیشب ۱.۴ میلیارد دلار برای پدافند رژیم خرج برداشته و علیرغم آمادگی صددرصدی و پشتیبانی هوایی ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه بازهم نتوانسته جلوی موشکهای بالستیک ایران را بگیرد. این یعنی شکست هیمنه مهمترین سامانههای پدافندی جهان در برابر موشکهای ایران.
تازه! این فقط توان بازدارنده سپاه پاسداران بود، نه نیروهای نیابتی ما و نه ارتش دلاور. ضمن اینکه عمده موشکها و پهپادهای استفاده شده ایران جزو نسلهای قدیمی تجهیزات بوده. موشکهای تازه ما نقش بسیار اندکی از حمله داشته. مفهوم روشن است؟
حالا در ادامه چه خواهد شد؟ سه سناریو مطرح است: عدم پاسخ رژیم و پایان ماجرا، پاسخ رژیم به داخل ایران و پاسخ مجدد ایران (افزایش تنش)، پاسخ غیرمستقیم دوطرفه مثل حمله رژیم به مواضع ایران در سوریه و پاسخ ایران در دریاها، تمام قدرتهای جهان در تلاشند رژیم راه اول را انتخاب کند. نتانیاهو اما حیات سیاسی خود را در گرو ادامه تنش میبیند. حدس من این است که راه سوم شکل گیرد. باید منتظر بمانیم.
حرف آخر؛ در شدیدترین و بیسابقهترین بایکوت خبری رژیم که حتی صدای بیبیسی را هم درآورده اما تمام دنیا اذعان دارند حمله تنبیهی ایران با حفظ عدم تشدید تنش توانست نهیبی جدی و رعب آور به رژیم بزند، پاسخی بیسابقه که به تمام جهان یادآوری کرد قدرت و تهدیدهای ایران برخلاف ادعاهای رژیم یاوه و دروغین نیست. از طرفی هم رسوای بزرگ ماجرا رژیم و قدرت دفاعیش بود که با کمتر از درصد نیروی واقعی ایران بیحیثیت شد. ایران با نمایش بازدارندگی خود تمام منطقه را تحت تاثیر قرار داد و توازن قدرت را به منطقه برگرداند.
در این روزها مطمئن باشید دروغهای فضایی زیادی از صهیونیستها خواهیم شنید؛ مثل همین دروغ خندهدار اخیر که با بیل مکانیکی چاله کندهاند تا جای موشکهای ایرانی جا بزنند! اینها مهم نیست ولی تاریخ به خاطر خواهد سپرد، تنها کسی که در این روزگار رژیم کودکش صهیونیست را سرجایش نشاند و رسوا کرد جمهوری اسلامی ایران بود.
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