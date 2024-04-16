ایران با حمله به اسراییل، شجاعت خود را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «چوهدری شجاعت حسین» نخست وزیر سابق پاکستان در بیانیه خود درباره حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی گفت: در پی اقدام تنبیهی ایران نسبت به حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه به جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گویم.

نخست‌وزیر سابق پاکستان افزود: حمله ایران به اسرائیل، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی اش را شگفت زده کرد. پاکستان و دیگر کشورهای مسلمان باید در کنار ایران بایستند.

این سیاستمدار برجسته پاکستان در ادامه گفت: به اسرائیل باید بگویم که نسل کشی فلسطینیان بی‌گناه را در غزه متوقف کند. اقدامات ایران ضعف نظامی اسرائیل را اشکار کرده است.

چوهدری شجاعت حسین دراین‌باره افزود: اسرائیل از نظر اخلاقی، قانونی، سیاسی و دیپلماتیک شکست خورده است. من از اقدامات تلافی جویانه ایران حمایت می‌کنم.

وی در پایان گفت: ایران مخالف جنایات اسرائیل است و اسرائیل دشمن بشریت است.