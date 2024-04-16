به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین تاکید کرد که نظامیان متجاوز یک مدرسه را که به محل اسکان آوارگان فلسطینی در بیت حانون واقع در شمال نوار غزه تبدیل شده تحت محاصره خود درآوردهاند.
بر اساس این گزارش، عناصر صهیونیست علاوه بر محاصره این مدرسه اقدام به تیراندازی به سمت آوارگان فلسطینی کردهاند.
رسانههای عربی تاکید کردند که نظامیان صهیونیست به سمت مراکز اسکان آوارگان فلسطینی در بیت حانون حرکت کرده و به صورت گسترده به سمت آنها شلیک کردهاند.
این نخستین باری نیست که اشغالگران صهیونیست به سمت آوارگان بی پناه فلسطینی تیراندازی میکنند. پیشتر عناصر متجاوز رژیم صهیونیستی چندین نوبت صفوف آوارگان فلسطینی را که منتظر دریافت کمکهای بشردوستانه در نوار غزه بودند به گلوله بستند.
این جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی به قدری تکرار شده که جامعه بین الملل دیگر واکنشی به آن نشان نمیدهد.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش رژیم اشغالگر طی ۲۴ ساعت هفت کشتار و جنایت علیه خانوادههای فلسطینی در نوار غزه مرتکب شد. در این حملهها ۶۸ فلسطینی که بیشتر آنان کودک و زن هستند، شهید و ۹۴ نفر دیگر زخمی شدند.
وزارت بهداشت غزه افزود: آمار شهدا در نوار غزه از تاریخ ۷ اکتبر گذشته به ۳۳ هزار و ۷۹۷ نفر رسید و ۷۶ هزار و ۴۶۵ نفر هم تاکنون زخمی شدهاند.
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