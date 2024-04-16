به گزارش خبرنگار مهر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از بخش نیروهای مسلح و دفاعی کشور که حماسه مهم را خلق کردند، گفت: این پیام قاطع از سوی نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی داده شد که در مقابل هر گونه تعدی، پاسخ کوبنده‌ای را دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارائه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پاره‌ای از اختلاف نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمده‌ای از آنها تا پایان سال رفع شد.

از چند روز آینده اجرای قانون برنامه هفتم آغاز می‌شود

منظور اضافه کرد: فکر می‌کنم که بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شده و ما در ابتدای سال جاری، قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت را رسماً دریافت و شروع کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تغییر رویکردهای رخ داده در قانون برنامه هفتم گفت: این تغییرها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در ۵ سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید و تغییر رویکردها در برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته را تبیین خواهیم کرد.

اجرای قانون بودجه سال جاری با محوریت برنامه هفتم

وی ادامه داد: محتوای برنامه هفتم در بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ به این معنا که آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده و بودجه دو مرحله‌ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.

منظور گفت: بخش اول در انتهای آبان ماه ارائه شد ولی با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص طولانی شد، ما در روزهای آخر سال یعنی دقیقاً در ۲۷ اسفندماه، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان و سقف های درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ماده ۱۸۱و ۱۸۲ مجلس دولت را مکلف کرده که ده روز پس از دریافت لایحه بخش دوم را ارائه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، دولتمردان مشارکت کردند و در اولین روزی که مجلس شروع به کار کرد یعنی در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم و اعلام وصول انجام شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت‌ها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.

توجه ویژه در قانون بودجه به بخش جوانان و فرهنگ

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در حالی که رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته است و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده است که دو برابر شده است.

وی گفت: در بخش سلامت شاهد تحول قابل توجهی هستیم به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب و ۴,۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳,۵۰۰ تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه دیده شده است.

منظور افزود: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده اند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کرده ایم که دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکه ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته ایم که برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کرده‌ایم، گفت: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و فکر می‌کنیم امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.

جذب ۷۰ هزار معلم

منظور در ادامه در مورد اعتبارات حوزه‌های علمی گفت: در حوزه دانشگاه‌ها، اعتبارات آموزش عالی بیش از بودجه عمومی رشد یافته است و دانشگاه‌های برتر ۴۰ درصد رشد، دانشگاه‌های متوسط ۳۰ درصد رشد در اعتبارات را خواهند داشت و به طور مشخص‌تر در حوزه علم و فناوری ما برای مرزهای دانش فناوری به ویژه میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی یک ردیف اعتباری به مبلغ ۷ همت پیش بینی کرده‌ایم که با توجه به اینکه هوش مصنوعی و میکرو الکترونیک در دنیا به سرعت در حال رشد است و مرزهای علم را جابجا می‌کند، ما هم با معاونت علمی و وزارت صمت و آموزش عالی هماهنگ کرده‌ایم که شاهد شکوفایی و فعالیت گسترده در این حوزه باشیم.

وی افزود: در حوزه خوابگاه‌های متاهلی و تغذیه دانشجویان اعتبارات خوبی در نظر گرفته‌ایم. در آموزش و پرورش ۷۰ هزار معلم جذب خواهند شد؛ ضمن اینکه در حوزه‌های زیربنایی نیز شاهد افتتاح طرح‌های زیادی خواهیم بود که در سالهای گذشته شروع شده و در دو سال گذشته اعتبارات آنها تقویت شده و امسال تا پایان سال بهره برداری خواهیم کرد؛ ضمن اینکه تقویم افتتاح‌های زیربنایی را در سازمان اعلام کرده‌ایم.

دنبال مشارکت مردم در اقتصاد هستیم و تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده است

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تعیین نقش‌ها و مسؤولیت‌ها را برای تک تک دستگاه‌ها انجام داده و فرآیندهایی که مشارکت مردمی را در اقتصاد بیشتر خواهد کرد را توسعه خواهیم داد اقتصاد مردم پایه را گسترش داده و همه دستگاه‌ها باید تکالیف خود را در جهش تولید انجام دهند تا این سند که بالغ بر ۴۰ صفحه احکام و جداول و اهداف کمی است فردا ابلاغ می‌شود.

وی گفت: در این سند پیوست طرح‌های خاتمه عمرانی در سال جاری را فردا منتشر خواهیم کرد ضمن اینکه طرح‌هایی که بخش خصوصی در بخش تولید امسال به بهره برداری می‌رساند و در حوزه صنعت، معدن و نیروگاهی متمرکز است در پیوست دیگری اطلاع رسانی خواهند شد.

منظور اضافه کرد: امسال ۶۷۰ همت سرمایه گذاری باید از سوی شرکتهای دولتی انجام گیرد که فهرست این سرمایه گذرای ها به عنوانی یک پیوست دیگر منتشر می‌شود.

هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب افتتاح می‌شود

وی گفت: هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال و ۳۱ تصفیه خانه فاضلاب افتتاح خواهد شد، ضمن اینکه ۵۵۰ کیلومتر راه آهن نیز افتتاح خواهد شد. ۴۰۰ همت منابعی هست که برای طرح‌های تملک به ویژه طرح‌های خاتمه پیش بینی شده و اختصاص می‌یابد که امیدواریم کارگاه سازندگی که به همت دستگاه‌های زیربنایی و وزارت راه و نفت و نیرو در کشور راه اندازی شده است بتواند کام مردم را نسبت به طرح‌هایی که سال‌ها قبل شروع شده و ناتمام مانده شیرین کند و شاهد بهره برداری از بخش بزرگی از این طرح‌ها باشیم.

ادامه اجرای کالابرگ در سال ۱۴۰۳

منظور در ادامه در تشریح جزئیات یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و اظهار کرد: یکی از نقش‌های مهمی که دولت ایفا می‌کند، توجه به اقشار آسیب پذیر و سفره و معیشت مردم در قالب بازتوزیع درآمد یا یارانه‌هایی است که پرداخت می‌شود. طبیعی است که در قالب‌های مختلفی در بودجه به این موضوع پرداخته و بخش مهمی از منابع کشور، صرف بازتوزیع و یارانه‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه کل تبصره ۸ امسال که موضوع هدفمندی یارانه‌ها را دنبال می‌کند، افزود: منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوئیل، صادرات فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، صرف بازتوزیع به خود مردم می‌شود؛ به این معنا که عملاً منابع حاصل از بخش نفت و گاز ما که در فروش انواع حامل‌های انرژی حاصل، عیناً در قالب تبصره ۸ یا قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم بازپرداخت می‌شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: یکی از انواع پرداخت‌ها، یارانه‌های نقدی است که بخش بزرگی از جامعه این یارانه‌های نقدی را دریافت می‌کنند که برخی ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان در ماه حسب آزمون وسع دریافت می‌کنند که کل منابع آن، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است.

وی تصریح کرد: برای کمک هزینه‌های معیشتی ویژه افراد کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر ۵ همت پرداخت می‌شود در حالی که سال گذشته مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی ۴۰ درصد رشد کرد که امسال نیز مجدد، ۳۰ درصد رشد کرده است تا این گروه خاص مورد توجه قرار گیرند.

منظور گفت: اقدام دیگر کالابرگ است که هدف آن عدم احساس افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی در سفره مردم است که به ۷ دهک به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ ضمن اینکه مجموعه یارانه‌هایی که در سایر قالب‌ها داده شده و به سفره مردم ختم می‌شود که یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان است که ۲۰۰ همت در سال جاری بابت این امر هزینه خواهد شد.

اختصاص ۸۵ همت بابت یارانه دارو در سال جاری

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: یارانه دارو نیز از جمله دیگر اقلام است که در بودجه امسال ۸۵ همت یارانه دارو اختصاص یافته است که در عین حال به نهاده‌هایی یارانه داده می‌شود تا کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد که شامل یارانه نهاده‌های دامی و کشاورزی است که این یارانه عملاً امسال ۶ همت از منابع دولت را در سال جاری به خود اختصاص می‌دهد؛ در عین حال یارانه نهاده‌های دامی مثل کنجاله ذرت با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود در حالی که نرخ مبادله ۴۰ هزار تومان است.

تخصیص ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی در سال جاری

به گفته منظور، امسال بنا است که ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله‌ای شامل ۱۵۰ همت می‌شود که دولت می‌پردازد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد هم یک یارانه است؛ ضمن اینکه کمک به طرح‌های آبخیزداری و کشاورزی نیز از جمله کارهایی است که برای تولید محصولات کشاورزی ارزان‌تر اختصاص می‌یابد که ۴ همت یارانه در این بخش امسال اختصاص می‌یابد که مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰ همت در تبصره ۸ خواهد بود.

دولت امسال کسری بودجه ندارد

معاون رئیس جمهور در مورد کسری بودجه در سال جاری گفت: برخی‌ها در سال گذشته نیز پیش‌بینی می‌کردند که دولت در اجرای بودجه نتواند به صورت کامل اقداماتی را انجام دهد.

وی افزود: در سال گذشته ۹۵ درصد بودجه محقق شد و به طور مشخص‌تر در بخش هزینه‌های جاری ۹۹.۲ درصد تحقق داشتیم. در برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی بالغ بر ۱۱۰ درصد تحقق داشتیم.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در حوزه بودجه عمرانی نیز ۳۰۴ هزار میلیارد تومان محقق شد که معادل ۸۵ درصد بودجه مصوب است. این تحقق بودجه با وجود افزایش هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بود.

وی با بیان اینکه امسال وضعیت بودجه‌ای از سال گذشته بهتر است، گفت: رشد بودجه نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد است. یعنی وقتی رشد بودجه را محدود می‌کنیم امکان تحقق کامل آن بیشتر می‌شود.

منظور اظهار کرد: دولت در سال ۱۴۰۳ تلاش کرد ارقام درآمدی خود را واقع بینانه‌تر عمل کند. به عنوان مثال درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش‌بینی شده. در بخش مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها نیز پیش‌بینی درآمدها نصف شده است.

اولویت دولت پرداخت بودجه به طرح‌های عمرانی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال اولویت بودجه‌ای دولت پرداخت‌های عمرانی است تا رشدهای پیش‌بینی شده بتواند بخشی از زیر ساخت‌های کشور را ارتقا دهد.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه تلاش کردیم به معنای واقعی به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم تا اقتصاد کشور به تکانه خارجی مقاوم شود از این رو به سمت اتکا بودجه به منابع پایدار رفتیم، گفت: ۵٢ درصد بودجه از منابع پایدار تأمین می‌شود از جمله از محل درآمدهای مالیات، حقوق گمرکی و.... و از این طریق بخش قابل توجهی از بودجه به منابع پایدار تبدیل شده و همچنین تراز عملیاتی را از ۴۵٠ همت به ٣٠٠ همت کاهش دادیم یعنی ٣٠ درصد در تراز عملیاتی کاهش داشتیم.

وی تاکید کرد: البته در عین حال که سهم نفت در بودجه را کاهش دادیم، دولت تلاش کرد که ظرفیت‌های تولید نفت را افزایش دهد به ٣.۵ میلیون بشکه در روز رسیدیم در حالی که این عدد در سال ١۴٠٠ حدود ٢ میلیون بشکه بود اما در این دولت ظرفیت تولید نفت را به قبل از تحریم رساندیم.

منظور ادامه داد: از ظرفیت درآمدهای نفت و گاز برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده می‌کنیم و نه برای پرداخت حقوق و دستمزد این در حالی است که دشمن بسیار تلاش کرد که بازار نفت را برای ایران تنگ کند البته که زحمت خود را زیاد کردند و دیدیم که تحریم صادرات نفت کم اثر شد و امروز نفت روی کشتی و آب نداریم و خریدار آن مشخص است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از درآمد نفت به عنوان یکی از روش‌های تأمین پول پر قدرت استفاده می‌کنیم، گفت: جهش قابل توجهی در صادرات نفت و گاز داریم و خوشبختانه امروز قیمت نفت در بازار جهانی به بالای ٩٠ دلار رسیده است.