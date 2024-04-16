تلاش بر این است که به تولید و اشتغال کشور کمک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگروه اندیشهورز تحقق شعار سال با حضور اساتید و صاحب نظران مطرح دانشگاه و مدیران و نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، بنیاد ملی نخبگان، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و سایر نهادها و دستگاهها به میزبانی اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت برگزار شد.
ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین کارگروه هیأت اندیشهورز که با حضور اساتید مطرح دانشگاه، نهادها و دستگاههای ذی ربط در حوزه کسب و کار و تولید برگزار شد، گفت: در پی اعلام شعار سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامهای در ۸ بند جهت ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت بیشتر مردم در جهش تولید در حوزههای مختلف ثبتی صادر کرد که ۴ مورد آن مربوط به اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری است.
وی افزود: بر این اساس ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت با تشکیل هیئت اندیشهورز به منظور تحقق شعار سال و هم اندیشی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت حمایتهای حقوقی و ثبتی از شرکتهای تولیدی در حوزه ثبت شرکتها در سال جدید آغاز به کار کرد.
مدیر کل ثبت شرکتها عنوان کرد: در این نشست مقرر شد پیشنهادات مطرح شده در کارگروههای علمی با حضور اساتید و صاحب نظران مطرح دانشگاه و مدیران و نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، بنیاد ملی نخبگان، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و سایر نهادها و دستگاهها بررسی و جهت اجرا به رئیس سازمان ثبت ارائه شود.
نصیری گفت: سال گذشته در ۸ نشست کارگروه ستاد رفع موانع تولید، مصوبات خوبی صادر و عملی شد که در سال جاری نیز تلاش بر این است که فراتر از برنامه جلو رفته و به تولید و اشتغال کشور خود کمک کنیم.
فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری با هدف تسهیل در تسریع حضور مردمی، ایجاد بخش حمایتهای حقوقی و توجیهی برای تشکلهای مردمی، رونمایی از سامانه جامع ثبت شرکتها، حذف کاغذ و دفاتر، الکترونیکی شدن درخواستها از ابتدای خردادماه، دیدار مستقیم با مردم به طور روزانه در این اداره کل و واحدهای ثبتی، ایجاد درگاه اختصاصی ارائه نظرات و پیشنهادات مردمی، حمایتهای حقوقی ثبتی جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تشکیل کارگروههای تخصصی برای حل واحدهای تولیدی، از مواردی بود که پس از جمع بندی نهایی برای طرح کلی اجرایی در راستای تحقق شعار سال به رئیس سازمان ثبت گزارش میشود.
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