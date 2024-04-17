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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۰

دهقان در حاشیه جلسه هیأت دولت:

توقیف کشتی رژیم صهیونیستی یک عملیات تلافی‌جویانه بود

توقیف کشتی رژیم صهیونیستی یک عملیات تلافی‌جویانه بود

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران، گفت: این اقدام یک عملیات تلافی‌جویانه در برابر اقدامات آمریکا و صهیونیست‌ها بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص اقدام حقوقی در خصوص حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، اظهار کرد: حقوقدانان در خصوص موضوعات مختلف حقوقی تشکیل جلسه داده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی افزود: اگر قرار باشد اقداماتی انجام دهیم، پس از تصویب در یک کمیته تخصصی تصمیم‌گیری می‌شود و فعلاً در مورد حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق اقدام حقوقی نداریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در حال کار روی همه تحولات مربوطه به ویژه با محوریت غزه هستیم و مشارکت خود را در مراجع بین‌المللی دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: این اقدام یک عملیات تلافی‌جویانه در برابر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

دهقان گفت: رفتار خصمانه رژیم اشغالگر قدس بستر برخی از اقدامات ما بوده و مسیر خود را طی می‌کند. ما در این زمینه اقدام حقوقی نداریم.

کد مطلب 6080329
رامین عبداله شاهی

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