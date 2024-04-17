به گزاش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه سازمان لیگ، کمیته داوران و کمیته فنی مسابقات سازمان لیگ در خصوص بررسی حواشی رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر آقایان باحضور جواد داوری رئیس فدارسیون بسکتبال برگزار شد.

تصمیمات اخذ شده در این جلسه به شرح زیر است:

* در صورت ایجاد هرگونه بی‌نظمی، توهین و پرتاب اشیا توسط تماشاگران تیم میزبان که موجب اختلال در نظم برگزاری مسابقات شود، بازی متوقف خواهد شد. در صورت تکرار، تیم میزبان موظف به تخلیه تماشاگران توسط یگان ویژه در کمترین زمان ممکن است. در صورت امتناع، با تصمیم سرداور، ناظر و نماینده فدراسیون نتیجه بازی ۲۰ بر صفر به سود تیم حریف اعلام و باخت فنی اعمال خواهد شد.

* در خصوص ادامه میزبانی تیم متخلف و حضور تماشاگران، کمیته فنی مسابقات سازمان لیگ باتوجه به محدودیت زمانی تا تشکیل کمیته انضباطی تصمیم گیری خواهد کرد.

* همچنین درصورت رفتار تحریک‌کننده کادر فنی و بازیکنان علیه تماشاگران یا تیم حریف، با تشکیل کمیته فنی مسابقات سازمان لیگ در پایان بازی فرد خاطی محروم و پرونده او به کمیته انضباطی ارجاع داده می‌شود.

* شایان ذکر است، حضور یگان ویژه در تمامی بازی‌ها الزامی خواهد بود.