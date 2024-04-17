به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی اساتید و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و آموزش‌های رسمی و غیر رسمی به ریاست علیرضا عبدی معاون وزیر و رئیس سازمان و با حضور حجت الاسلام والمسلمین لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و اساتید و صاحب نظران، در محل سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد.

در این نشست به‌عنوان اولین جلسه ارائه مدل‌های تغییر اساسنامه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، علیرضا عبدی گزارش لازم را ارائه کرد و اساتید و اعضای کارگروه نظرات تخصصی خود را بیان کردند.

عبدی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از اساتید و صاحب نظران حاضر در جلسه گزارشی از روند بررسی مصوبه ماده واحده الحاقی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرد و گفت: امیدواریم این ارتباط علمی پررنگ‌تر ادامه یابد، تا بتوانیم نتیجه‌ای را که دنبالش هستیم و آن نظام آموزشی بالنده، فراگیر و پویاست، به آن برسیم.

وی افزود: راهبرد سازمان این بود که خود را به برنامه توسعه هفتم کشور برساند، یعنی کارهای موجود و روزمرّه اصلاح روّیه گردید و الان هم برنامه‌های جدیدی را در حال انجام داریم، لذا گام جدید و اصلی برنامه هفتم بود که باید در آن فکری برای ادامه کار سازمان انجام می‌شد و در این راستا هم تلاش‌های فراوانی انجام شد تا نظر سازمان در مباحث مطروحه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود که با توجه به مصوبه مجلس در نهایت نظر نمایندگان مردم بر انجام این مصوبه قرار گرفت که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۳ با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقا سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمرّ همگانی انجام دهد».

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه بیان کرد: قبل از مصوبه مجلس هم با عنوان آینده نهضت جلسات متعددی را با صاحبنظران داشتیم اما اصل کار بعد از حکم و مصوبه مجلس اتفاق افتاده و به‌صورت منظم در خدمت کروه‌های مختلف هستیم تا از نظرات آنها در تدوین اساسنامه بهره ببریم.

وی ادامه داد: اساسنامه باید مأموریت، ساختار، روش تأمین نیروی انسانی، محتوا، منابع مالی و شیوه نظارت را در برگیرد، در موضوع مأموریت برداشت‌های مختلفی از بند الحاقی بود ولیکن برداشتی که بیشترین کثرت را داشت این بود که؛ الف - ریشه کنی بی سوادی مطلق، ب - توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقا سواد عمومی مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمرّ همگانی، بنابراین دو مأموریت فوق برای سازمان در آینده متصور است که بخشی از آن مأموریت فعلی است و بخشی هم نگاهی بر مفاهیم جدید دارد.

عبدی ضمن تشریح مأموریت‌های متصوّر در آینده، ابعاد اساسنامه را بر اساس نظریات تجمیعی اساتید و صاحبنظران مختلف را تا زمان حاضر به‌طور مشروح توضیح داد.

پس از صحبت‌های وی اعضای جلسه به ایراد مطالب و نظرات تخصصی پرداختند و مقرر شد تا این جلسه تا زمان تکمیل نظرات و ارائه برای تدوین اساسنامه ادامه پیدا کند.