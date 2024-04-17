مجموع کشفیات پلیس در نوروز ۳۲ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری به تشریح اقدامات و عملکرد نوروزی پلیس آگاهی در سراسر کشور پرداخت و اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی و اقدامات مؤثر کارآگاهان و افسران پلیس آگاهی در سراسر کشور (قرارگاه نوروزی عمار) در ایام نوروز امسال مجموع کشفیات این پلیس بیش از ۳۲ درصد افزایش و در مقابل ۲۲ درصد نیز وقوعات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی افزود: این پلیس از مدت‌ها پیش در حوزه‌های مأموریتی مربوطه برنامه ریزی های گسترده‌ای را برای تأمین امنیت و آسایش شهروندان در اقصی نقاط کشور به ویژه شهرهای مسافر خیز در نوروز امسال ارائه داد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به معاونت مبارزه با سرقت گفت: وقوع مجموع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته است.

وی بهترین عملکرد کشف را مربوط به سرقت خودرو با دستیابی به شاخص ۱۱۴ درصد عنوان و تصریح کرد: طی این بازه زمانی بیش از ۵۶ درصد از مجموع سرقت‌های واقعه در کشور مربوط به سرقت‌های خرد و بیش از ۴۰ درصد نیز مربوط به سرقت‌های مهم است که در مجموع آمار این سرقت‌ها کاهش تأثیرگذاری به همراه داشته است.

سردار قنبری ابراز داشت: در همین مدت، کشفیات جرایم سرقت به میزان ۳۲.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در مجموع به طور میانگین ۷۰ درصد از سرقت‌های اعلامی کشف شده است، گفت: در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ۳۳ استان کشور شاهد افزایش کشفیات و همچنین کاهش وقوعات بوده ایم.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: اعزام به موقع تیم‌های CSI و DVI به منظور بررسی صحنه‌های مختلف جرایم علیه اموال و افراد، تعیین پیشینه متهمان و مجرمان و همچنین در راستای کنترل مجرمین سابقه دار، پالایش و معرفی مشخصات تعداد کثیری از مجرمین سابقه دار با ۴ فقره سابقه سرقت به بالا به پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت واگذاری پابند الکترونیکی در ایام نوروز از اقدامات بسیار مهم مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی بوده است.

وی گفت: طبق گزارش‌های انجام شده در مجموع جرایم جنایی نیز بیش از ۲۳ درصد وقوعات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است که در مقابل کشفیات نیز به میزان ۹/۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه مجموع دستگیری‌های این پلیس طی این ایام بیش از ۹ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: در مجموع جرایم جعل و کلاهبرداری نیز شاهد کاهش ۳ درصدی وقوعات و افزایش ۳۵ درصدی کشفیات بوده ایم.

وی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی ضمن آماده باش کامل در این ایام تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت به کار بستند، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌ها و افزایش گشت‌های ویژه پلیس آگاهی، کنترل مؤثر و دستگیری سارقان سابقه دار، حرفه‌ای و خطرناک، تسهیل رسیدگی به پرونده سرقت از مسافرین، برگزاری مراسم افتتاحیه سیستم ضد سرقت (ردیاب هوشمند خودرو)، بازدید از آخرین روند اجرای طرح پایش هوشمند الکترونیکی مجرمان سابقه دار و حرفه‌ای از استان‌های البرز، غرب استان تهران و تهران بزرگ از دیگر اقدامات پلیس آگاهی در این ایام بوده است.