ضرورت تعمیق و ترویج اندیشه و تفکر بسیجی در میان جامعه دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بسیج اساتید، محمد رضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید با اشاره به شهدای قهرمان بسیج و همچنین شهدای جبهه مقاومت به ویژه زنان و کودکان مظلوم غزه که این روزها قلب‌های ملل جهان برایشان مالامال از غم و اندوه شده است افزود: جبهه مقاومت که امروز با زعامت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی با کفر و استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جنایاتکار و صهیونیزم بین المللی در حال جهاد است ثمرات بالندگی شجره طیبه ای است که به دست مبارک امام غرس گردید.

وی با اشاره به نشست ۳۰ هزار نفری جبهه علمی و فرهنگی گفت: این نشست با سه هدف مهم، اعلام انزجار اساتید مؤمن و انقلابی بسیجی از جنایات استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی و همچنین ابراز همدلی و همراهی با مردم مسلمان، مقتدر و مظلوم غزه و جبهه مقاومت، گرامیداشت هفته مبارک بسیج و یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیجی و تشکیل جبهه علمی-فرهنگی به منظور تحکیم نقش آفرینی علمی و تخصصی اساتید بسیجی در راستای حل مشکلات جامعه از طریق کمک به تعالی نظام حکمرانی کشور تشکیل شد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور افزود: البته در این رابطه ۲۰ کمیته تخصصی در تهران با حضور اساتید دانشگاه‌های تهران تشکیل گردید و در استان‌ها نیز کمیته‌های متناظر تشکیل گردیده یا در حال شکل گیری است که در این فرصت کوتاه مجال ارائه گزارش در ارتباط با عملکرد آنها نیست.

وی ادامه داد: تعمیق و ترویج اندیشه و تفکر بسیجی و مکتب مقاومت در میان جامعه دانشگاهی و نسل جوان در کشور و سراسر جهان برای مقابله با ظلم و استکبار و صهیونیزم تا آزادی قدس شریف و تشکیل حکومت جهانی اسلام و تمدن نوین اسلامی از طریق نهضت روشنگری و جهاد تبیین و همراه سازی ملل جهان با مکتب مقاومت یقیناً این آرمان مقدس به برکت خون‌های پاک کودکان مظلوم غزه محقق خواهد شد.

مردانی افزود: اما امروز مردم مقتدر و مظلوم غزه پیشگام و پیشتاز این نهضت جهانی اند.

رئیس سازمان بسیج اساتید در ادامه به برخی از مباحث که توسط این سازمان پیگیری شده و به آن پرداخته می‌شود اشاره کرد که به شرح زیر است:

جهاد تبیین و امیدآفرینی

کمک به نظام حکمرانی کشور از طریق تهیه و تدوین بسته‌های سیاستی در حوزه‌های راهبردی و کاربردی با تشکیل گروهای علمی مسئله محور.

کمک به اعتلای آموزش عالی و اصلاح سیاست‌های علمی به ویژه تحول در علوم انسانی از طریق جلسات نقد و مناظره و گروه‌های نظریه پردازی و پژوهش‌های محوری.

کمک به نظارت بر عملکرد حکمرانان و ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دستگاه‌های مختلف.

کمک به توسعه و پیشرفت مناطق محروم با توجه به توانمندی‌های علمی و تخصصی اساتید بسیجی در کنار سایر فعالین این حوزه.

هدایت پژوهش‌ها و پایان نامه‌ها در جهت تولید علم نافع در جهت رفع نیازهای کشور.

ارتباط با اساتید جهان اسلام در سطح بین المللی در راستای تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی کشور.

موارد مربوط به قوه قضائیه:

الف) درخواست پیگیری پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی و همراهان گرانقدر ایشان از جمله ابومهدی المهندس با کمک ستاد حقوق بشر قوه و مجمع اساتید مسلمان.

ب) اعلام آمادگی برای تبیین و بسط حقوق بشر اسلامی از طریق اساتید دانشگاه‌ها دربستر دیپلماسی علمی و مجله علمی حقوق بشر بسیج استادی

د) درخواست تشکیل کارگروه علمی معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه و بسیج اساتید برای تنظیم کیفر خواست تعقیب سران رژیم صهیونیستی به عنوان جنایت کاران جنگی

ه) اعلام آمادگی برای همکاری با سازمان بازرسی کل کشور برای شناسایی ظرفیت‌های تحقق نایافته ایران از طریق گروه‌های شبکه محور و اندیشکده های مطالعات راهبردی در تهران و استان‌ها

ز) درخواست جامعه استادی از قوه قضائیه برای ایجاد بازدارندگی قضائی جهت برخورد مقتدرانه با مروجان بی حجابی و و جریانات فاسد پشت پرده کشف حجاب سازمان یافته.