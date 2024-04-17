سرانه فضای ورزشی دانش آموزی ۳۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ستاری فرد عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در گفت و گو با خبرنگاران در رابطه با اجرای این طرح در سطح کشور گفت: در اجرای این طرح ۵۰ درصد به تعداد فضاهای ورزشی آموزش و پرورش اضافه شده و ۲۸۰۰ فضای ورزشی درون مدرسه‌ای ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این امر موجب شد تا سرانه ورزشی ۳۳ درصد افزایش یابد تا در سرانه از سه دهم مترمربع به چهاردهم متر مربع دست یابیم، ارتقای سرانه فضای ورزش دانش آموزی کشور به یک متر مربع تا پایان برنامه هفتم توسعه یکی از هدف گذاری‌های این طرح است.

ستاری فرد گفت: استمرار نهضت ملی احداث فضاهای ورزشی را برای سال ١٤٠٣ برنامه ریزی کرده‌ایم که تحقق این مهم زمینه کیفیت بخشی به ورزش دانش آموزی را فراهم می‌سازد، اعتبارات خوبی نیز در این راستا پیش بینی شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در خصوص عملکرد استان آذربایجان غربی در زمینه اجرای طرح شهید سلیمانی گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در سال ١٤٠٢، استان آذربایجان غربی جزو استان‌های برتر در زمینه اجرای طرح شهید سلیمانی بوده و عملکرد بسیار خوبی را در این زمینه داشته است.

وی به ظرفیت‌های مهم استان آذربایجان غربی در زمینه ورزش دانش آموزی اشاره کرد و گفت: مجموعه ورزشی- فرهنگی چند منطوره شهید رجایی استان آذربایجان غربی جزو مجموعه‌های بی نظیر در ورزش دانش آموزی کشور است که با توجه به این ظرفیت موجود، امیدواریم میزبانی‌های مهم کشوری و حتی بین المللی ورزش‌های دانش آموزی را در این مجموعه شاهد باشیم.