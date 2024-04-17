بارش های اخیر مشکل آب سیستان و بلوچستان را مرتفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سیف اله آقابیگی به آخرین وضعیت بارشهای سیلآسا در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: بر اثر بارشهای اخیر در این استان، سدهای خیرآباد و ماشکیدعلیا سرریز شدند، سد زیردان در آستانه سرریز قرار دارد، سد کهیر در حال سرریز شدن است و آبگیری مناسبی در سد پیشین صورت گرفته است.
وی افزود: نکته مهم اینکه پیش از بارندگیها، بر اساس پیشبینی و برنامهریزی صورت گرفته به منظور مدیریت و کنترل سیلاب در سدهای این استان به ویژه سدهای پیشین، خیرآباد و زیردان نسبت به رهاسازی بخشی از آب مخازن این سدها اقدامات لازم انجام شد.
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در همین رابطه تصریح کرد: بر اساس مدیریت صورت گرفته، سدهای عنوان شده توانستند جریانات آب با ورودی بیش از ۲۱۰۰ متر مکعب در ثانیه را مهار کنند.
وی با بیان اینکه پیک سیلاب با ذخیرهسازی آب در سد زیردان مهار شد، ادامه داد: پیش از این حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب حجم مخزن سد کهیر خالی بود اما با توجه به شدت قابل توجه بارندگیها و حجم بالای جریان آب، این سد در کنار مهار سیلابهای شدید، توانست ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون مترمکعب آبگیری داشته باشد و اکنون در حال سرریز شدن است.
آقا بیگی با تاکید بر اینکه، این امر با کاهش قابل ملاحظه خسارت به مناطق پایین دست همراه شد، اظهار کرد: بالاترین میزان بارندگیها تا صبح امروز، چهارشنبه (۲۹ فروردین) در ایستگاه زرآباد (۲۷۰ میلیمتر)، کنارک (۲۲۹ میلیمتر)، شارک (۲۲۱ میلیمتر) و چابهار (۱۳۱ میلیمتر) در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از زمان وقوع بارندگیها به ثبت رسید.
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان خاطرنشان کرد: با بارشهای صورت گرفته مشکل تأمین آب همه شهرهای منطقه بلوچستان مرتفع شد.
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