روسیه: غرب در شناسایی طراحان اصلی حادثه مسکو همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سفیر روسیه در سازمان ملل خواستار همکاری کشورهای غربی برای شناسایی عوامل اصلی حمله تروریستی اخیر مسکو شد.

«واسیلی نبنزیا» سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که روسیه از واشنگتن و متحدانش انتظار دارد در تحقیقات شناسایی طراحان اصلی حمله تروریستی مرگبار مسکو همکاری کنند.

نبنزیا گفت که تلاش گسترده آمریکا و متحدانش برای انحراف توجه از اوکراین، تنها باعث تقویت سوء ظن در مورد دخالت غرب می شود.

این دیپلمات ارشد روس گفت که در میان چنین تلاش‌های بی‌وقفه برای مقصر دانستن داعش و محافظت از کی‌یف به هر قیمتی، بحث دخالت سرویس‌های امنیتی غربی در سازمان‌دهی این حمله تروریستی همچنان مطرح است.

در پی حمله تروریستی ۲۲ مارس (۳ فروردین) به سالن کنسرت «کورکوس» در منطقه «کراسنوگورسک» مسکو، دست کم ۱۴۵ نفر کشته و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شدند. سرویس امنیت فدرال روسیه روز بعد ۱۱ نفر را به ظن مشارکت در این حمله تروریستی بازداشت کرده، به‌ویژه ۴ نفر متهم در فیلم منتشرشده که با ماشین قصد فرار به اوکراین را داشتند. این مرگبارترین حمله تروریستی است که از اوایل دهه ۲۰۰۰ تاکنون در روسیه رخ می‌دهد.

گروه تروریستی داعش مسؤولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفت، اما «الکساندر بورتینکوف» رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه تأکید کرد که آمریکا، انگلیس و اوکراین نیز پشت این حمله تروریستی قرار دارند و احتمالاً از عوامل داعش استفاده کرده‌اند.