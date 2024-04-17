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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۰۶

در رقابت های فوتبال جام حذفی روسیه؛

گل محمد قربانی مانع از شکست «اورنبورگ» نشد

گل محمد قربانی مانع از شکست «اورنبورگ» نشد

تیم فوتبال «اورنبورگ» در جام حذفی روسیه و در حضور محمد قربانی برابر «دینامو مسکو» تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «اورنبورگ» در یکی از مسابقات جام حذفی روسیه برابر تیم «دینامو مسکو» قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ تن به شکست داد.

محمد قربانی لژیونر ایرانی اورنبورگ در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و به طور کامل بازی کرد. او در دقیقه ۶۸ و در حالی که تیمش با نتیجه ۲ بر صفر عقب بود موفق شد با جاگیری و هوشمندی خود موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند اما در ادامه بازی، حریف موفق شد ۲ گل دیگر به ثمر برساند و در آخرین لحظات بازی هم اورنبورگ یک گل دیگر زد اما فرصتی برای گریز از شکست باقی نمانده بود.

کد مطلب 6081460

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