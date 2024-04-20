نرخ رهن بازار مسکن در تهران؛ رهن ۹۰ متری در جوادیه با ۵۵۰ میلیون

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای امسال، پساز اعلام شعار سال توسط «مقام معظم رهبری» با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در سیاستهای این وزارتخانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعاً از مردمیسازی بهرهمند خواهیم شد.
سید ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که از همان ابتدا عدهای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند؛ این دولت در مسیر تحقق به این وعده با موانع بسیاری روبه شد.
دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمتها در بازارهای مالی و سرمایهای سیاستهایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسیهای میدانی مشخص شد که این سیاستها نمیتواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
براساس این گزارش، یکی از شرطهای تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمیسازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمیسازی است.
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را، به ثبت رساند»؛ همچنین رکود تورمی در سال گذشته (۱۴۰۲) یکی از محورهای اصلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد.
طبق گفته کارشناسان مسکن، رکود معاملات مسکن در سال (۱۴۰۳) نیز ادامهدار خواهد بود؛ زیرا مولفههایی که میتواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، رخ نداده است.
همچنین براساس شرایط کنونی بازار مسکن، دولت تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره برای «بازگشت قیمتها به سطح معقول» انجام نداده و با توجه به اینکه بازار مسکن به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارشهایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره مسکن در «منطقه ۱۶» تهران را بررسی کنیم.
یک آپارتمان ۱۱۰ متری دوخوابه در منطقه ۱۶ محله نازیآباد تهران با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۲۰ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۴۰۳) و کلید نخورده است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۵ متری دوخوابه، ۵ ساخت در منطقه ۱۶ محله جوادیه تهران، نیازمند ۷۵۰ میلیون تومان سرمایه خواهید بود.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۶ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
|محله و خیابان (منطقه ۱۶)
|متراژ ساختمان
|قیمت اجاره (تومان)
|قیمت رهن (تومان)
|جوادیه
|۹۰
|_
|۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|باغ آذری. ترمینال جنوب
|۱۰۷
|_
|۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|نازیآباد
|۱۱۰
|۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|خزانه
|۸۵
|-
|۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|علیآباد
|۸۲
|_
|۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|خزانه. فلکه چهارم
|۸۵
|۹,۰۰۰,۰۰۰
|۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|یاخچیآباد
|۷۹
|۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
به گزارش مهر، باتوجه به وضعیت کنونی، مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، این موضوع بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت؛ همچنین اگر مستأجران برای خرید مسکن تعلل کنند، قیمت مسکن همچنان در بازار روند صعودی خود را طی کرده که در مقابل منجر به دستنیافتنی شدن خانه میشود.
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