نرخ رهن در بازار مسکن؛ رهن کامل در عبدل آباد با ۶۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارشهایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارشهای متعدد اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره مسکن در «منطقه ۱۹» تهران را بررسی کنیم.
براساس گفته برخی از کارشناسان فعال این است، تعداد معاملات بیش از هر چیز وابسته به سایر بازارهای سرمایهگذاری و بهویژه نرخ ارز بود، با افزایش قیمت دلار حجم معاملات مسکن افزایش مییافت و با افزایش حجم معاملات مسکن نهایتاً قیمتها در بازار املاک و مستغلات روند صعودی به خود میگرفت.
روند معاملات در سال ۱۴۰۲، متفاوت از همیشه شکل گرفت؛ زیرا در بسیاری از ماههای سال ۱۴۰۲ تعداد معاملات رسمی کمتر از ۲۰۰۰ یا بعضاً کمتر از ۱۰۰۰ معامله در ماه بود. حتی افزایش قیمت دلار در ماه های پایانی سال نتوانست تکانه جدی در حجم معاملات ایجاد کند.
کاهش قدرت خرید مسکن و افزایش مداوم قیمتها در صنعت ساختمان موجب تعمیق رکود در بازار شده است.
یک آپارتمان ۸۲ متری دوخوابه در منطقه ۱۹ محله «خانیآباد نو» تهران با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۳ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۳۸۲) است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ متری دوخوابه، ۲ سال ساخت در همین منطقه در محله «عبدلآباد» تهران، نیازمند ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.
قیمت رهن واحدهای دیگر در منطقه ۱۹ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
|
محله و خیابان (منطقه ۱۹)
|
متراژ ساختمان
|
قیمت اجاره (تومان)
|
قیمت رهن (تومان)
|اسفندیاری - بوستان
|۶۳
|۱,۵۰۰,۰۰۰
|۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|بهمنیار
|۶۰
|۲,۰۰۰,۰۰۰
|۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|خانیآباد نو
|۸۲
|۳,۰۰۰,۰۰۰
|۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|دولتخواه
|۸۰
|_
|۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|عبدلآباد
|۸۰
|_
|۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|نعمتآباد
|۸۲
|۳,۵۰۰,۰۰۰
|۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|شهرک شریعتی
|۸۵
|۳,۰۰۰,۰۰۰
|۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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