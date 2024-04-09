رهن یک واحد ۹۷متری در منطقه۱۳ یک میلیارد تومان +جدول

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه از اواسط پاییز تا انتهای سال گذشته رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شد و برخلاف رسوم دهه‌های اخیر بازار مسکن، میزان افزایش تقاضای خرید و فروش در این بازار رخ نداد که موجب شوکه شدن عده زیادی از فعالان این صنعت شد.

امسال با مشخص شدن میانگین قیمت مسکن در تهران کام بسیاری از مستأجران تلخ شد؛ زیرا برخی از خانوار مستأجر از اردیبهشت‌ماه اقدام تا اواسط فصل تابستان اقدام به جابه جایی می‌کند که افزایش قیمت مسکن بی‌شک در تعیین نرخ رهن و اجاره تأثیر چشم‌گیری خواهد داشت اما با افزایش قیمت مسکن بازار عده‌ای که به مسکن چشم کالای سرمایه‌ای داشتند، پررنگ می‌شود.

برای رهن یک واحد حداقل ۸۸ متری در حد نوساز در منطقه ۱۳ محدوده پیروزی شرق تهران، خیابان ششم نیرو هوایی حداقل نیازمند ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان است.