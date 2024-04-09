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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۷

رهن یک واحد ۹۷متری در منطقه۱۳ یک میلیارد تومان +جدول

رهن یک واحد ۹۷متری در منطقه۱۳ یک میلیارد تومان +جدول

جدیدترین قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی در منطقه ۱۳ تهران منتشر شد به طوری که براساس اطلاعات میدانی رهن یک واحد ۹۷متری در محله متوسط این منطقه حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون قیمت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه از اواسط پاییز تا انتهای سال گذشته رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شد و برخلاف رسوم دهه‌های اخیر بازار مسکن، میزان افزایش تقاضای خرید و فروش در این بازار رخ نداد که موجب شوکه شدن عده زیادی از فعالان این صنعت شد.

امسال با مشخص شدن میانگین قیمت مسکن در تهران کام بسیاری از مستأجران تلخ شد؛ زیرا برخی از خانوار مستأجر از اردیبهشت‌ماه اقدام تا اواسط فصل تابستان اقدام به جابه جایی می‌کند که افزایش قیمت مسکن بی‌شک در تعیین نرخ رهن و اجاره تأثیر چشم‌گیری خواهد داشت اما با افزایش قیمت مسکن بازار عده‌ای که به مسکن چشم کالای سرمایه‌ای داشتند، پررنگ می‌شود.

برای رهن یک واحد حداقل ۸۸ متری در حد نوساز در منطقه ۱۳ محدوده پیروزی شرق تهران، خیابان ششم نیرو هوایی حداقل نیازمند ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان است.

محله و خیابان (منطقه ۱۳) عمر ساختمان قیمت اجاره (تومان) قیمت رهن (تومان)
نیرو هوایی. سوم ۱۴۰۲ ۱۸ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰
نیرو هوایی. هشتم ۱۳۹۷ ۳۵ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیروزی. پاسدار گمنام ۱۳۸۸ ۵ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پیروزی. دهم فروردین ۱۳۹۷ ۷ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
نیرو هوایی. سی متری ۱۳۹۱ ۲۵ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیروزی. نبرد شمالی ۱۳۸۳ ۷ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیروزی. تاجری ۱۳۹۵ ۱۲ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیروزی. مقداد ۱۳۸۶ ۱۸ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیروزی. نظر آهاری ۱۳۹۶ ۱۲ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کد مطلب 6073366
زهره آقاجانی

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