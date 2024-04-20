فاطمه مجلل به فینال روئینگ قهرمانی آسیا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت های قایقرانی روئینگ قهرمانی آسیا و انتخابی بازیهای المپیک در چونگدوی کره جنوبی امروز شنبه با راهیابی فاطمه مجلل به فینال تک نفره زنان آغاز شد.

در ادامه این رقابت ها فاطمه مجلل در روئینگ تکنفره بانوان در گروه اول دور نیمه‌نهایی در مصاف با حریفانی از قزاقستان، کره، ازبکستان، سنگاپور و چین‌تایپه با زمان ۸:۰۳.۴۷ دقیقه به عنوان قایق دوم از خط عبور کرد و به فینال مسابقات راه یافت. در این رقابت نمایندگان ازبکستان و سنگاپور اول و سوم شدند.

همچنین حمیدرضا رضوانی در مرحله نیمه نهایی روئینگ یک‌نفره مردان در رقابت با حریفانی از ازبکستان، هند، تایلند، عراق و چین‌تایپه با زمان ۷:۳۰.۵۱ دقیقه به عنوان قایق پنجم از خط عبور کرد و به فینال B مسابقات راه یافت. در این رقابت نمایندگان ازبکستان، هند و تایلند به ترتیب اول تا سوم شدند. فینال B این ماده فردا صبح برگزار می‌شود.

طبق قوانین ۵ قایق نخست انفرادی زنان و مردان در این رقابت ها صاحب سهمیه حضور در بازیهای المپیک پاریس خواهند شد. همچنین دو قایق نخست دو نفره زنان و مردان هم جواز حضور در بازیهای المپیک را دریافت خواهند کرد.

فینال این ماده صبح روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

مسابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک از ۳۱ فرودین ماه الی دوم اردیبهشت ماه در چونگدو کره جنوبی برگزار خواهد شد.