سید محمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص عملیات وعده صادق و اهمیت آن، گفت: رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایتی که در بیش از شش ماه گذشته انجام داده است، تعرضی به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه داشت و فرماندهان نظامی ما را به شهادت رساند. کاری که به هیچ عنوان توجیهی نداشت و مغایر با همه کنوانسیون‌های بین‌المللی بود.

وی با بیان آنکه ملت‌ها و دولت‌های دنیا بر این موضوع مهر تأیید زدند که این کار خلاف مقررات بین‌المللی است، افزود: جمهوری اسلامی این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد که این شورا کاری انجام نداد، لذا طبیعی بود که ایران برای یک دفاع مشروع اقدامی انجام می‌داد، ضمن آنکه از قبل هم آن را اعلام کرده بود.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به قدرت موشکی و پهپادی کشورمان بیان کرد: با عملیات وعده صادق، قدرت و توان موشکی، پهپادی و رزمی کشورمان کاملاً مشخص شد.

حسینی با اشاره به ادعاهای غلو آمیز رژیم صهیونیستی در خصوص توان نظامی خود، اظهار کرد: آنها ادعا می‌کردند که با کمک آمریکا و کشورهای غربی که دارای سپر موشکی، دفاعی و پدافندی قدرتمندی هستند و موشک‌های ایران به خاک اشغالگران نخواهد رسید، در حالی که دیدیم این اتفاق افتاد و این امر تأثیر بسیار بسزایی در قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی و به رخ کشیدن آن به رژیم صهیونیستی و حامیانش داشت.

وی ادامه داد: این عملیات آثار و تبعات بسیار خوبی داشت. مردم منطقه از این عملیات خرسند شده و از آن استقبال کردند. مردم ما نیز این حرکت و اقتدار را مایه مباهات خودشان می‌دانند.

حسینی با بیان آنکه عملیات وعده صادق بسیار موفقیت آمیز بود و اندیشمندان و فعالان سیاسی به این موضوع اذعان کردند، تاکید کرد: خیلی‌ها اذعان دارند که قدرت موشکی و پهپادی ایران بسیار بالا است و قدرتمندترین کشور در نوع خود است در حالی که ما فقط بخشی از توانمندی‌های خود استفاده کردیم. در حالی که آنان با قدرت از خود دفاع می‌کردند، اما نتوانستند مانع نفوذ موشک‌های ما شوند و به آنها آسیب وارد شد. هرچند بنابراین بود که به مردم و شهرهای آنها آسیبی وارد نشود.

نمایندگان تهران تأثیر قابل توجهی در مجلس دارند

معاون امور مجلس رئیس جمهور در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: چون ۴۵ نماینده مجلس در دور دوم انتخابات مشخص می‌شوند، تأثیر آنها می‌تواند در مجلس، هیأت رئیسه و کمیسیون‌های آن بسیار مهم باشد لذا امیدواریم با مشارکت مردم شاهد باشیم که افراد به شایستگی انتخاب شوند.

وی افزود: در مرحله دوم امکان انتخاب برای مردم آسان‌تر و سهل‌تر است چون از بین تعداد محدودی باید گزینش کرد.

حسینی با اشاره به تعیین ۱۶ نماینده در دور دوم انتخابات تهران اذعان کرد: در تهران تعداد قابل توجه از نمایندگان در دور دوم مشخص می‌شوند که معمولاً نمایندگان تهران تأثیر قابل توجهی در مجلس دارند. چون کمتر درگیر کارهای روزمره حوزه‌های خود هستند، می‌توانند به مسائل کلان کشور در مجلس رسیدگی کنند لذا اگر افراد کارآمدتر و با انگیزه تر انتخاب شوند، می‌توانند نقش بسیار مهمی را در مجلس ایفا کنند.