اسطوخودوس یا ماشین قیامت اسراییلی/ نقش هوش مصنوعی در جنایات غزه

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب احمدزاده رمان‌نویس، مستندساز و نویسنده در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و استفاده از هوش مصنوعی شرکت گوگل برای کشتار مردم بیگناه غزه یاداشتی با عنوان «اسطوخودوس یا ماشین قیامت اسراییلی» منتشر کرد.

در این یادداشت آمده است:

«هشداری برای امنیت جانی همه ما ساده دلان شرقی که از گوشی همراه و نرم افزارهای گوگل استفاده می‌کنیم.

در زمان جنگ ایران و عراق، تک خمپاره اندازهای محدودخودی در شهر محاصره شده آبادان با وضعیت دشواری روبه‌رو شدند بدین شکل که با هر شلیک برای جلوگیری از آتشباری دشمن بر مردمان محاصره شده شهر مورد اصابت بسیار نزدیک و دقیق توپخانه سنگین ارتش بعثی قرار می‌گرفتند که بعدتر مشخص شد این برتری دشمن به واسطه استفاده از رادار موقعیت یاب شلیک بسیار پیشرفته‌ای به نام (سامبلین) صورت می‌گرفت که به‌وسیله غرب در اختیار صدام قرار گرفته بود که خاطره اش را به‌صورت داستانی در کتاب «شطرنج با ماشین قیامت» آوردم.

بعد از گذشت دهه‌ها، این گزارش را دیدم که در کشتار وحشتناک و فجیع مردم غزه، ارتش اسراییل با دهشتناکی به‌جای سخت افزارهای قدیمی از ماشین قیامت خاص نرم افزاری خود با استفاده از هوش مصنوعی شرکت گوگل رونمایی کرده که بسیار جنایتکارانه‌تر و غیرمردمی تر از رادار سامبلین بعثی‌هاست و آن اینکه به جای قبضه شلیک کننده، تمامی آدم های غزه را بی هیچ ترحمی رتبه بندی و به صورت اتوماتیک و با هر تعداد خانواده در منزل دستور کشتار می‌دهد. این خصیصه تصمیم گیری سیستم موسوم به (اسطوخودوس) به‌ جای عامل انسانی قاتل، باعث شده تا خونسردی کامل در کشتار برای نظامیان اسراییلی ایجاد و بار گناه عاطفی کشتار زنان و کودکان در غزه را از روان خود در لحظه تصمیم گیری برداشته و به گردن هوش مصنوعی بیاندازند.

لازم به ذکر است که در زمان جنگ ویتنام نیز ارتش امریکا با مهمات های موسوم به (شلیک کن و فراموش کن) سعی در فرار عاطفی برای خلبان های رها کننده موشک از کیلومترها دورتر بر مواضع ویت کنگ ها در روستاهای منطقه داشت که با فراگیری تصاویر تلویزیونی و دیده شدن جنجالی این کشتارها توسط مردم کشورشان، باعث خنثی شدن این ترفند و تظاهرات های ضدجنگ در آمریکا و در نتیجه سقوط دولت لیندون جانسون شد.

و اکنون این اسراییل است که به روش پیچیده تر تصمیم گیری نهایی نرم افزار و ماشین به جای عامل انسانی برای کشتار رسیده است.»

گزارش «پایگاه شنود» در شبکه الجزیره را که در صحبت با تعدادی خبرنگار و محقق ابعاد این ماجرا را بررسی کرده است اینجا ببینید.