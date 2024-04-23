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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۳

امیرعبداللهیان:

اتحادیه اروپا باید رژیم اسراییل را تحریم کند

اتحادیه اروپا باید رژیم اسراییل را تحریم کند

وزیر امور خارجه گفت: اتحادیه اروپا باید مسوولانه عمل کرده و رژیم اسراییل را تحریم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریم علیه ایران در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: مایه تأسف است که اتحادیه اروپا در ایجاد محدودیت غیرقانونی بیشتر علیه ایران سریع تصمیم می‌گیرد، فقط به این دلیل که ایران از حقش برای دفاع از خود در برابر تجاوزات گستاخانه رژیم اسرائیل استفاده کرده است.

وزیر امور خارجه همچنین نوشت: اتحادیه اروپا نباید از توصیه واشنگتن برای رضایت رژیم جنایتکار اسرائیل پیروی کند. در حالی که رژیم اسرائیل به نسل‌کشی فلسطینیان با ارتکاب جنایات جنگی ترکیبی و حملات موشکی و ایجاد قحطی ادامه می‌دهد، واکنش اتحادیه اروپا به آن تقریباً چیزی بیش از کلمات توخالی نیست.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: اتحادیه اروپا باید مسوولانه عمل کرده و رژیم اسرائیل را تحریم کند.

کد مطلب 6086123
نفیسه عبدالهی

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