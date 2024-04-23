ثبت رکوردهای مهم بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، زارع با بیان این که بانک ملی ایران رکوردهای مهمی را در خروج از بنگاهداری در مقایسه با سایر بانکهای کشور به ثبت رسانده است، تأکید کرد: وظیفه ذاتی بانکها، ایجاد فرصتهای مناسب برای خلق بنگاه است و بانکها باید با توجه به این وظیفه خود شرایطی را فراهم کنند تا با خلق و گسترش شرکتهای تولیدی، فرصتهای اشتغال جدیدی نیز در اقتصاد کشور تولید شود.
وی افزود: ماندگاری بانکها در بنگاهها موجب میشود تا چرخه ایجاد بنگاههای جدید متوقف شود، ازاینرو مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم بر خروج بانکها از بنگاهداری با هدف خلق بنگاههای جدید تأکید دارند.
این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری پتروشیمی شازند توسط بانک ملی ایران گفت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور شاخص است و باید به الگویی برای سایر بانکهای کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: براساس قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات پول و اعتبار، بانکها نباید بنگاهداری کنند و باید در راستای واگذاری داراییهای خود قدم بردارند.
رحیم زارع بیان کرد: واحدهای تولیدی احیا شده توسط بانکها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و از همان نقطه آغاز که وارد قراردادی برای خلق بنگاه میشوند، باید به نقطه خروج نیز فکر کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از رویکرد مدیریت بانک ملی ایران در این زمینه گفت: بانک ملی ایران بهعنوان یک بانک پیشرو در نظام بانکی کشور بزرگترین عرضه شبکه بانکی را با واگذاری پتروشیمی شازند به مبلغ ۳۶ همت رقم زده است.
وی تصریح کرد: واگذاری پتروشیمی شازند به شرکت پالایشگاه تهران که ۷۰ درصد سهام آن در قالب سهام عدالت در اختیار عموم مردم است، یک تجربه موفق در شبکه بانکی کشور بوده است و بدون شک عوائد این واگذاری بهصورت مستقیم به سهامداران این شرکت که عموم مردم هستند، میرسد.
نظر شما