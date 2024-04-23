در وزن ۷۷ انتخابی برگزار شود/ تجربه‌ «گرایی» را نباید فراموش کرد

جمشید خیرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط کشتی فرنگی و کسب ۶ سهمیه المپیک گفت: کشتی فرنگی ایران تنها تیمی است که فعلاً ۶ سهمیه را به صورت کامل دریافت کرده و در المپیک حضور پیدا می‌کند. این تیم قهرمانی در آسیا هم به دست آورد؛ در مسابقات گزینشی هم اکثر تیم‌ها به دنبال کسب سمیه بودند و با همه توان در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند که ما به دو سهمیه رسیدیم. خدا را شکر کشتی فرنگی تا به اینجا خوب کار کرده و نتایج درخشانی کسب کرده است.

وی در مورد تصمیم کادر فنی در رابطه با وزن ۶۷ کیلوگرم و انتخاب از بین گرایی و اسماعیلی اظهار داشت: در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی یکی از پدیده‌های کشتی فرنگی است، او در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال طلای آسیا شد. او کشتی‌های خوبی گرفت، از آن طرف هم گرایی قهرمان المپیک است و یک کشتی‌گیر معمولی نیست. واقعیت این است که ما نمی‌توانیم محمدرضا گرایی را نادیده بگیریم. البته محمدرضا مشکل وزنی دارد و امیدوارم بتوانند این مشکل را با درایت مدیریت کنند. گرایی باید به درستی ریکاوری شود و بعد از وزن کشی، دوباره وزنش به حالت عادی برگردد و در مسابقات سرحال کشتی بگیرد.

خیرآبادی بااشاره به حضور ورزشکاران باتجربه در المپیک تأکید کرد: گرایی یک کشتی‌گیر استثنایی است و نشان داده قهرمان المپیک و جهان است و چندین مدال را در کارنامه خودش دارد. المپیک جای ورزشکاران با تجربه و آماده است، البته منظورم این نیست که در المپیک نباید ورزشکاران جوان حضور پیدا کنند، اما واقعیت این است که در المپیک باید کشتی‌گیری به میدان برود که کمترین اشتباه و خطا را داشته باشد. به نظرم اگر ما به دنبال مدال در وزن ۶۷ کیلوگرم هستیم باید کمی ریسک پذیر باشیم و بدون انتخابی کشتی‌گیر مورد نظر را انتخاب کنیم. چون وزن محمدرضا عادی نیست و نمی‌توانیم او را چند بار سر وزن بیاوریم و همین موضوع باعث می‌شود او آسیب ببیند. هر کشتی‌گیری که آسیب ببیند در واقع تیم ملی دچار آسیب دیدگی می‌شود بنابراین کادر فنی باید با هوشیاری تمام فرد مورد نظر را انتخاب کند.

وی گفت: در المپیک بدن‌های ناآماده اصلاً وجود ندارد، همه با تمام توان به میدان می‌آیند. به همین دلیل اعتقاد دارم المپیک جای باتجربه هاست. درست است که الان برخی می‌گویند کشتی‌گیر جوان آمریکایی هم موفق شد دیوید تیلور باتجربه را شکست دهد و به المپیک اعزام شود، اما در المپیک باز هم تجربه اهمیت زیادی دارد و شاید همین کشتی‌گیر به خاطر نبود تجربه نتیجه دیگری کسب کند.

کارشناس کشتی فرنگی در مورد شانس کسب مدال طلا کشتی فرنگی در المپیک عنوان کرد: به نظرم مربی حرفه‌ای هیچ زمانی قول مدال آوری نمی‌دهد، بنابراین اعضای کادر فنی هم باید این موضوع را در نظر بگیرند. با این وجود به اعتقاد من هر ۶ نفر کشتی‌گیر فرنگی ایران در المپیک می‌توانند صاحب مدال شوند، قطعاً کار هم خیلی سخت است چون همه کشتی‌گیران با تمام وجود به میدان می‌آیند. میلیون‌ها دلار برای کسب مدال در المپیک هزینه می‌شود و رسیدن به آن کار راحتی نیست. در تمامی ادوار المپیک اگر لندن را کنار بگذاریم، ما در کشتی فرنگی چند مدال طلا کسب کردیم؟! کسب مدال طلا خیلی سخت است.

وی در مورد اعزام کشتی‌گیر در وزن ۷۷ کیلوگرم به المپیک خاطرنشان کرد: به هر حال بهترین فرد برای انتخاب کشتی‌گیر در این وزن اعضای کادر فنی هستند، آن‌ها با این کشتی‌گیران زندگی کردند و شرایطشان را به خوبی می‌دانند و امیدوارم بهترین فرد را انتخاب کنند. با این حال فکر می‌کنم مسابقه رودرو به خیلی از حرف و حدیث‌ها پایان می‌دهد. کادر فنی شب و روز با این کشتی‌گیران زندگی می‌کند و از شرایط همه آن‌ها مطلع هستند اما به نظرم برای اینکه حاشیه‌ای به وجود نیاید برگزاری مسابقه انتخابی به خیلی از مسائل پایان می‌دهد.