برگزاری لیگ سراسری کشتی نوجوانان با جوایز نقدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، لیگ سراسری کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشور جام شهید کشتی گیر بهنام محمدی راد بدون محدودیت ثبت نام باشگاه‌ها و با اهدای جوایز نقدی برگزار می‌شود.

تیم‌های متقاضی حضور در این مسابقات فرصت دارند تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه نسبت به اعلام آمادگی به هیأت‌های کشتی استان مربوطه و در ادامه ثبت نام در این رقابت‌ها اقدام نمایند.

شرایط شرکت در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۱) مسابقات دارای جوایز نقدی ویژه است.

۲) اوزان کشتی: ۴۵-۴۸-۵۱-۵۵-۶۰-۶۵-۷۱-۸۰-۹۲-۱۱۰ کیلوگرم.

۳) شرایط سنی: کشتی گیران متولد ۱۱/۱۰/۱۳۸۶ لغایت ۱۰/۱۰/۱۳۸۹ مجاز به شرکت در این مسابقات هستند.

۴) تعداد تیم‌ها از هر استان به صورت نامحدود است.

۵) شروع رقابت‌ها در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری پس از پایان امتحانات مدارس است.

۶) ورودی مسابقات لیگ باشگاه‌های نوجوانان برای هر تیم شرکت کننده مبلغ ریال معادل ده میلیون تومان است. و تیم‌ها جهت حضور در رقابت‌های مذکور می باید ورودیه یاد شده را به حساب شماره IR570610000001001002651200 نزد بانک شهر بنام فدراسیون کشتی واریز نمایند.