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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۴

شمار شهدای غزه به ۳۴ هزار و ۱۸۳ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۳۴ هزار و ۱۸۳ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از افزایش شمار شهدای غزه پس از گذشت ۲۰۰ روز از تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با گذشت ۲۰۰ روز از جنگ غزه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۳ کشتار و جنایت دیگر را علیه فلسطینیان در این باریکه مرتکب شده است. در این حملات ۳۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۹ نفر هم زخمی شدند.

شمار کلی شهدای غزه تا این لحظه به ۳۴ هزار و ۱۸۳ نفر و شمار مجروحان نیز به ۷۷ هزار و ۱۴۳ نفر افزایش یافته است. هنوز هزاران نفر نیز مفقود یا زیر آوار هستند. همچنین بیش از ۷۲ درصد قربانیان جنگ در غزه زن و کودک هستند.

کد مطلب 6086201

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