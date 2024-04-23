پیگیری جلسات کمیته فنی برای انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی بسکتبال مهمترین ماموریت کمیته فنی فدراسیون در سال جاری است. به همین منظور در نخستین نشست این کمیته در سال جاری که شنبه هفته جاری (اول اردیبهشت) برگزار شد، این موضوع مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست که در حضور جواد داوری رییس فدراسیون برگزار شد، گزینه های خارجی و داخلی موردنظر برای هدایت تیم ملی و رزومه آنها ارائه شد. هاکان دمیر که اردیبهشت سال گذشته هدایت تیم ملی بسکتبال را بر عهده گرفت نیز یکی از گزینه های خارجی موردنظر است.

به منظور تسریع روند تصمیم گیری برای انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال، دومین نشست کمیته فنی به فاصله چهار روز بعد از نشست اول، روز چهارشنبه (4 اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

قرار است در این نشست، هر یک از اعضای کمیته فنی در مورد خارجی یا داخلی بودن سرمربی تیم ملی اعمال نظر کرده و سپس بر اساس جمع بندی حاصل شده، گزینه های خارجی و داخلی موردنظر مورد بررسی قرار بگیرند.