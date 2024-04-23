۸۵ پرونده قصاص در سراسر کشور منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اظهار کرد: در جریان پویش «به عشق علی (ع) می‌بخشم» که طی مدت ۶۸ روز از ولادت تا شهادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) به اجرا در آمد، به همت صلح‌یاران و شوراهای حل اختلاف در ۸۵ پرونده دارای حکم قصاص نفس در سراسر کشور رضایت حاصل شد.

وی افزود: ۳ هزار و ۴۳۳ نفر نیز در قالب این پویش از زندان آزاد شدند و ۳۸۳ نزاع دسته‌جمعی نیز به مصالحه ختم شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه همچنین گفت: مجموع اخذ رضایت در پرونده‌های دارای حکم قصاص نفس در سال گذشته، ۶۱۳ مورد بود.