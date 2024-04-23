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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۵۰

حجت‌الاسلام صادقی:

۸۵ پرونده قصاص در سراسر کشور منجر به سازش شد

۸۵ پرونده قصاص در سراسر کشور منجر به سازش شد

رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از سازش ۸۵ پرونده قصاص در سراسر کشور در جریان پویش «به عشق علی (ع) می‌بخشم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اظهار کرد: در جریان پویش «به عشق علی (ع) می‌بخشم» که طی مدت ۶۸ روز از ولادت تا شهادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) به اجرا در آمد، به همت صلح‌یاران و شوراهای حل اختلاف در ۸۵ پرونده دارای حکم قصاص نفس در سراسر کشور رضایت حاصل شد.

وی افزود: ۳ هزار و ۴۳۳ نفر نیز در قالب این پویش از زندان آزاد شدند و ۳۸۳ نزاع دسته‌جمعی نیز به مصالحه ختم شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه همچنین گفت: مجموع اخذ رضایت در پرونده‌های دارای حکم قصاص نفس در سال گذشته، ۶۱۳ مورد بود.

کد مطلب 6086332

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