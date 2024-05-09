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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۲

در دومین روز نمایشگاه کتاب؛

مجموعه ۱۴ جلدی «به دنیا آمده‌ام» رونمایی می‌شود

مجموعه ۱۴ جلدی «به دنیا آمده‌ام» رونمایی می‌شود

مجموعه ۱۴ جلدی «به دنیا آمده‌ام» توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دومین روز از سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ۱۴ جلدی «به دنیا آمده‌ام» مناسب گروه سنی مثبت صفر در دومین روز از سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی می‌شود.

طرحِ کتاب‌های مثبت صفر با هدف آفرینش اثر برای کودکان از بدو تولد تا ۳ سال از سال‌ها پیش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفته است.

این مجموعه با نظارت زهره پریرخ نویسنده کودک و نوجوان، شامل کتاب‌های «دلم میخواد تو بغلت بخوابم» به نویسندگی خاتون حسنی و تصویرگری ندا عسگری، «مشک دوو کره دوو» به نویسندگی پیوند فرهادی و تصویرگری ژیلا کبودوند، «وسایل من» به نویسندگی پیوند فرهادی و تصویرگری الهه شیخ علی، «ما سه نفر» به نویسندگی خاتون حسنی و تصویرگری نگین علیزاده، «پیش پیش، لالا» به نویسندگی اکرم کشایی و تصویرگری پریسا فرخ‌بخت، «ماه توتو، بیابیا» به نویسندگی مریم اسلامی و تصویرگری نگار اورنگ، «توتو آب، بیابیا» به نویسندگی مریم اسلامی و تصویرگری زهرا غفاری و «تو تو باد، بیابیا» به نویسندگی مریم اسلامی و تصویرگری پریسا فرجیان می‌شود.

کتاب‌های «سیب سبز و سیب قرمز» به نویسندگی اکرم هاشمی‌پور و تصویرگری لادن هندی، «شعر لالایی» به نویسندگی مریم هاشم‌پور و تصویرگری گلنوش عطار، «بازی، بازی، نوازش» به نویسندگی مریم هاشم‌پور و تصویرگری لادن هندی، «دالی دالی» به نویسندگی افسانه شعبان‌نژاد و تصویرگری پریسا فرخ‌بخت، «ویزو» به نویسندگی سعیده موسوی‌زاده و تصویرگری اکبر نیکان‌پور و «قند و نبات» به نویسندگی اکرم کشایی و تصویرگری شیلا خزانه‌داری در این مجموعه ۱۴ جلدی قرار دارد.

کانون پرورش فکری پیش از این کتاب‌های خود را برای گروه‌های سنی نوباوه (بالای ۴ سال)، نوخوان (بالای ۷ سال)، نونهال (بالای ۹ سال)، نونگاه (بالای ۱۲ سال) و نوجوان (بالای ۱۵ سال) منتشر می‌کرد و از این پس کتاب‌های مثبت صفر نیز به شمار کتاب‌های کانون اضافه می‌شود.

مراسم رونمایی از مجموعه ۱۴ جلدی «به دنیا آمده‌ام» پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۴:۳۰ در غرفه کانون پرورش فکری واقع در سالن جنوبی ناشران کودک و نوجوان، راهروی ۱، غرفه ۱ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6100594

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