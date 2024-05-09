به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ۱۴ جلدی «به دنیا آمدهام» مناسب گروه سنی مثبت صفر در دومین روز از سیوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی میشود.
طرحِ کتابهای مثبت صفر با هدف آفرینش اثر برای کودکان از بدو تولد تا ۳ سال از سالها پیش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفته است.
این مجموعه با نظارت زهره پریرخ نویسنده کودک و نوجوان، شامل کتابهای «دلم میخواد تو بغلت بخوابم» به نویسندگی خاتون حسنی و تصویرگری ندا عسگری، «مشک دوو کره دوو» به نویسندگی پیوند فرهادی و تصویرگری ژیلا کبودوند، «وسایل من» به نویسندگی پیوند فرهادی و تصویرگری الهه شیخ علی، «ما سه نفر» به نویسندگی خاتون حسنی و تصویرگری نگین علیزاده، «پیش پیش، لالا» به نویسندگی اکرم کشایی و تصویرگری پریسا فرخبخت، «ماه توتو، بیابیا» به نویسندگی مریم اسلامی و تصویرگری نگار اورنگ، «توتو آب، بیابیا» به نویسندگی مریم اسلامی و تصویرگری زهرا غفاری و «تو تو باد، بیابیا» به نویسندگی مریم اسلامی و تصویرگری پریسا فرجیان میشود.
کتابهای «سیب سبز و سیب قرمز» به نویسندگی اکرم هاشمیپور و تصویرگری لادن هندی، «شعر لالایی» به نویسندگی مریم هاشمپور و تصویرگری گلنوش عطار، «بازی، بازی، نوازش» به نویسندگی مریم هاشمپور و تصویرگری لادن هندی، «دالی دالی» به نویسندگی افسانه شعباننژاد و تصویرگری پریسا فرخبخت، «ویزو» به نویسندگی سعیده موسویزاده و تصویرگری اکبر نیکانپور و «قند و نبات» به نویسندگی اکرم کشایی و تصویرگری شیلا خزانهداری در این مجموعه ۱۴ جلدی قرار دارد.
کانون پرورش فکری پیش از این کتابهای خود را برای گروههای سنی نوباوه (بالای ۴ سال)، نوخوان (بالای ۷ سال)، نونهال (بالای ۹ سال)، نونگاه (بالای ۱۲ سال) و نوجوان (بالای ۱۵ سال) منتشر میکرد و از این پس کتابهای مثبت صفر نیز به شمار کتابهای کانون اضافه میشود.
مراسم رونمایی از مجموعه ۱۴ جلدی «به دنیا آمدهام» پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۴:۳۰ در غرفه کانون پرورش فکری واقع در سالن جنوبی ناشران کودک و نوجوان، راهروی ۱، غرفه ۱ برگزار میشود.
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