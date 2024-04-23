به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، در پی درگذشت نصرت الله میرزایی از شبیه خوانان پیشکسوت استان مرکزی، کاظم نظری، مدیر کل هنرهای نمایشی طی پیامی، این فقدان را به جامعه هنری و خانواده وی تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

«از گیر و دار روز قیامت مرا چه باک/ خود را فکنده‌ام به کمند تو یا حسین (ع)

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت جانگداز خادم الحسین(ع) کربلایی نصرت‌الله میرزایی که عمری را به مدیحه سرایی اهل بیت (ع) در کسوت شبیه‌خوانی پرداخته بود خدمت خانواده محترم و جامعه شبیه‌خوانان استان تسلیت و تعزیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر مسئلت می‌کنم.

مرحوم میرزایی در هنر شبیه‌خوانی صاحب اندیشه‌ای هنرمندانه و کوله‌باری از تجربه بود. بی‌شک او بخش مهمی از روند جریان‌سازی در هنر ارزشمند شبیه‌خوانی این سرزمین کهن محسوب می‌شد.»