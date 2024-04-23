تخلیه‌ و بارگیری ۱۷.۵ میلیون تن کالا در بنادر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی؛ میزان تخلیه کالاهای نفتی طی ماه نخست ۱۴۰۳ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۳۳۱ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۴ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۲۹۰ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۶۲۱ تن بوده است.

بارگیری بیش‌از ۱۱ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی فروردین‌ماه امسال، معادل ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۹۶ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۵ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۸۱ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۱ میلیون و ۲۴ هزار و ۱۷۷ تن بوده است.

تخلیه و بارگیری بیش‌از ۷ میلیون تن کالای غیرنفتی

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی طی ماه نخست سال ۱۴۰۳، معادل ۷ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۶ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۷۷۲ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۷ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۷۹۸ تن بوده است.

رشد ۹ درصدی عملیات کانتینری

تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی فروردین‌ماه امسال، معادل ۱۹۹ هزار و ۹۶۲ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته که معادل ۱۸۴ هزار و ۱۰۰ TEU بود، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.