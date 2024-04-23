دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با حضور وکیل متهم، خانواده متهم و نماینده دادستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی حجت الاسلام والمسلمین افشاری پس از قرائت اتهامات متهم از وی خواست تا دفاعیات خود را مطرح کند.

تشویق نسل جوان به فساد و فحشاء و فراهم کردن کردن شرایط آن، فعالیت تبلغی علیه نظام، دایر کردن سایت شرط بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان‌تان به ارتکاب جرایم منافی عفت، مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر شرع اسلام، اتهامات امیرحسین مقصودلو در این پرونده است.

سپس با دستور قاضی، متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.