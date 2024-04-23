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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۳۱

بازتاب خبر تایید انتقال طارمی به اینتر توسط خبرنگار مشهور + عکس

بازتاب خبر تایید انتقال طارمی به اینتر توسط خبرنگار مشهور + عکس

«فابریتزیو رومانو» خبرنگار مشهور ایتالیایی خبر تایید انتقال مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به باشگاه اینتر را در صفحه اجتماعی خود نشر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال اینتر و میلان روز گذشته دوشنبه ۳ اردیبهشت در دربی دلامادونینا رو در روی هم قرار گرفتند که تیم اینتر موفق شد همشهری خود را با نتیجه دو بر یک شکست دهد تا برای بیستمین بار در سری آ عنوان قهرمانی را به دست آورد. پس از پایان بازی، «پیرو آسیلیو» مدیر ورزشی باشگاه اینتر خبر داد که حضور مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در فصل آینده به این تیم قطعی است.

در همین رابطه «فابریتزیو رومانو» خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا نیز خبر تأیید جذب طارمی را در صفحه خود در شبکه اجتماعی X (توئیتر) باز نشر داد تا مهر تأییدی به صحبت‌های مدیر ورزشی باشگاه اینتر بزند.

بازتاب خبر تایید انتقال طارمی به اینتر توسط خبرنگار مشهور + عکس

کد مطلب 6086590
بهنام روان پاک

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