بازتاب خبر تایید انتقال طارمی به اینتر توسط خبرنگار مشهور + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال اینتر و میلان روز گذشته دوشنبه ۳ اردیبهشت در دربی دلامادونینا رو در روی هم قرار گرفتند که تیم اینتر موفق شد همشهری خود را با نتیجه دو بر یک شکست دهد تا برای بیستمین بار در سری آ عنوان قهرمانی را به دست آورد. پس از پایان بازی، «پیرو آسیلیو» مدیر ورزشی باشگاه اینتر خبر داد که حضور مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در فصل آینده به این تیم قطعی است.

در همین رابطه «فابریتزیو رومانو» خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا نیز خبر تأیید جذب طارمی را در صفحه خود در شبکه اجتماعی X (توئیتر) باز نشر داد تا مهر تأییدی به صحبت‌های مدیر ورزشی باشگاه اینتر بزند.