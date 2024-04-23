مدیر اینتر حضور طارمی را تایید کرد/ مهدی پایان فصل در ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال اینتر و آث میلان در هفته سی و سوم سری آ روز گذشته دوشنبه ۳ اردیبهشت در ورزشگاه سن سیرو به مصاف هم رفتند که در پایان این بازی با نتیجه دو بر یک به سود اینتر به پایان رسید تا این تیم در فاصله ۵ هفته تا پایان مسابقات، قهرمانی خود را قطعی کند.

سایت «noticiasaominuto» به نقل از «پیرو آسیلیو» مدیر ورزشی باشگاه اینتر خبر داد که حضور مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در فصل آینده به این تیم قطعی است. او در این خصوص اظهار داشت: ما از خیلی وقت پیش کارهای انتقال بازیکنان جدید به اینتر برای فصل آینده را انجام داده‌ایم. برخی از آنها را خیلی سریع اعلام کردیم که به نظرم کار اشتباهی بود و باید در پایان فصل رسانه‌ای می‌شد.

یکی از خبرنگاران از «پیرو آسیلیو» پرسید که آیا بازیکنان جدید اینتر، «زیلنسکی» و مهدی طارمی هستند؟ که او در واکنش به این سوال تنها به لبخند زدن اعتنا کرد. این سایت در ادامه خبر خود آورده است که طارمی در پایان فصل و با قراردادی آزاد راهی اینتر می‌شود.