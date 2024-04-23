به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه «به افق فلسطین» امروز چهارم اردیبهشت با حضور تیم سازنده این برنامه و سیدحسین حسینی مجری برنامه در اداره کل روابط عمومی صداوسیما برگزار شد.

علی گنجی مدیر گروه سیاسی شبکه افق درباره این برنامه و جریان سازی رسانه‌ای آن بیان کرد: ما در برنامه «به افق فلسطین» رویکردی را دنبال می‌کنیم و خیلی محکم جلو می‌رویم. تاکنون حدود ۲۰۰ شب برنامه داشته‌ایم که اتفاقات مختلفی را هم رقم زدیم به طور مثال تئاتر تلویزیونی به کار اضافه کردیم، برخی ارتباط‌هایی که به صورت اسکایپ با غزه برقرار شد منحصر به فرد است مثلاً با زندانیان و اسرای آزاد شده گفت و گو کردیم. ما در غزه شبکه خبری و نماینده خبری نداریم اما در این مدت دایم در ارتباط بودیم و خبرهای به روز داشتیم. درنهایت همه این اتفاقات تلاشی بود تا برنامه افت مخاطب نداشته باشد.

المیرا شریفی مقدم اختیار خودش را دارد

وی درباره غیبت المیرا شریفی در برنامه نیز گفت: خانم شریفی مقدم اختیار خودش را دارد. او بعد از جابه‌جایی تیم یک هفته تا ۱۰ روز کارش را ادامه داد و بعد از آن دیگر نیامد.

در ادامه حسینی مجری برنامه «به افق فلسطین» نیز درباره نبود المیرا شریفی‌ مقدم عنوان کرد: خانم شریفی‌ مقدم اجرای برنامه صبحگاهی شبکه دو را بر عهده داشت و برایش سخت بود تا دیروقت در برنامه بماند البته مدتی هم در برنامه حضور داشت و پس از آن از اجرا انصراف داد.

حسین قاسمی تهیه کننده درباره اینکه از عملیات «وعده صادق» اطلاع داشته‌اند یا خیر بیان کرد: خود صداوسیما شب قبل عملیات به ما گفتند خانه نرویم قبل از آن هم یک هفته آماده باش بودیم و به نوعی اطلاع داده شده بود.

در ادامه گنجی در پاسخ به اینکه چرا هنوز برخی نمی‌دانند «به افق فلسطین» روی آنتن است و چرا مثل قبل این برنامه در فضای مجازی دیده نمی‌شود عنوان کرد: ما «به افق فلسطین» جدید نیستیم. خود این برنامه چند باری برخی از اعضایش را تغییر داده است. حتی رویکردمان در دعوت از مهمان هم تغییر نکرده و الان هم اصلاح طلب دعوت می‌کنیم اما می‌خواهیم روی آرمان فلسطین بیشتر کار کنیم.

وی اضافه کرد: دوربینی گذاشته‌ایم تا بگوییم این آرمان فلسطین است و رویکردمان بیشتر روی همین موضوع خواهد بود. ضمن اینکه تصاویر مختلفی از شهرها و کشورهای جهان با همین رویکرد داشته‌ایم. تصاویری از شهرهای مختلف اروپا داشتیم و به صورت زنده لندن و واشنگتن را نشان می‌دادیم تا بگوییم برای آنها هم غزه مساله است. اما آن زمان برنامه بیشتر دیده می‌شد چون اول کار بود و طبیعتاً بیشتر نیاز داشت تا برنامه دیده شود. بعد به وضعیت عادی رسید و اتفاقاً نگه داشتن یک برنامه در این وضعیت خیلی بیشتر طاقت فرساست.

برنامه هنوز هم می چرخد و دیده می‌شود

گنجی تصریح کرد: البته در همین مدت هم برنامه کاملاً چرخید و در فضای مجازی دیده شد مورد آخر هم صحبت‌های عباس موزون بود که گفت «عرض اسراییل را تک چرخ می زنیم». یک مجموعه مفصل پشت سر ماست تا این فضا به خوبی دیده شود. مهم این است که در این مدت ما افت مخاطب نداشته‌ایم و برای برنامه‌ای که ۲۰۰ شب رو آنتن است این نبود افت مخاطب خیلی مهم است.

وی درباره آینده برنامه نیز بیان کرد: پیشنهاد این بود که برنامه به افق مقاومت باشد و اطلاع رسانی نیز برای مخاطب عام باشد. ممکن است زمانی در یمن یا سوریه اتفاقی باشد و بتوانیم به دیگر نقاط دنیا هم بپردازیم. فعلاً آیتمی به عنوان به افق مقاومت داریم که به موضوعات این چنینی می‌پردازیم.

آقای جبلی مجوز دادند ویدیوی وایرالی داشته شیم اما نه به هر قیمتی!

سیدحسین حسینی مجری برنامه نیز در ادامه درباره وایرالی های «به افق فلسطین» و اینکه چرا در فضای مجازی نمی چرخد، تصریح کرد: آقای جبلی مجوز دادند ویدیوی وایرالی داشته شیم اما نه به هر قیمتی. مثلاً اگر به آقای لاریجانی بگوییم رژیم گرفتید لاغر شدید و بگوید رژیم ما را گرفته است این جمله وایرال می‌شود که البته پیش از او نمونه اش با محمدعلی ابطحی مطرح شده بود. اما ما نخواستیم سراغ وایرالی های این مدلی برویم. چند درصد اتفاق می‌افتد که در یک شبکه تلویزیونی اتفاق خوبی قابل دیدن باشد و بعد بگویند در فلان برنامه در شبکه فلان این اتفاق افتاده است. ویدیوهای یکی دو ماه اول این برنامه هم با نام و اسم برنامه وایرال می‌شد، به نظر شما شارژ مالی نمی‌توانست کمک کند؟

وی درباره ویدیوی حال حاضر برنامه و وایرال شدنشان در فضای اجتماعی بیان کرد: صداوسیما برنامه سازانش را ملزم کرده است که بدون هزینه ویدیوها را وایرال کنند و اینکه پولی بابتش خرج نشود. محترمانه اش این است که ما تلاش می‌کنیم محتوای خوبی ارایه دهیم و محتوای کوتاه ممکن است برای شبکه‌های مجازی قابل استفاده باشد. از برخی از دوستانمان در خبرگزاری‌ها و این صفحات مجازی هم گله دارم که به نوعی این ویدیوها را کار می‌کنند که هم لوگوی شبکه افق از قاب بیرون باشد هم زیرنویس دیده نشود.

حسینی همچنین درباره عمر برنامه‌های سیاسی بیان کرد: برنامه‌های سیاسی معمولاً فصلی هستند و طبیعتاً بعد از مدتی به پایان می رسند. با اتمام این برنامه‌ها، مجری‌های سیاسی هم کم کار می‌شوند و روی آنتن نیستند. برنامه‌های فرهنگی چون روال است مدیران شبکه‌ها هم تمایل دارند که آن برنامه‌ها به نام دیگری یا با همان نام ادامه پیدا کند و مجریان دیگر حوزه‌ها شانس بیشتری برای حضور روی آنتن دارند.

انتقاد و رفتن به امور اداری در زمان اجرای برنامه رادیویی

وی با اشاره به یک نمونه شخصی که از برنامه‌ای برکنار شده است، اضافه کرد: زمانی که برنامه «پیک بامدادی» رادیو را اجرا می‌کردم چون از بازنشسته بودن معاون سیاسی وقت سازمان انتقاد کردم برکنار نشدم بلکه در اختیار امور اداری قرار گرفتم. تقریباً سه ماه حضورم این گونه بود که حقوق دریافت نمی‌کردم و ملزم بودم بیایم کارت بزنم، روی صندلی بنشینم و بعد سازمان را ترک کنم. اما این روال نیست و فقط به این دلیل که برنامه‌ها در فصلی هستند و دیگر نیستند مجری‌ها هم همیشگی نیستند.

مهدی آقاموسی تهرانی دیگر مجری این برنامه درباره تماس‌های مردمی تصریح کرد: ریزبینی، واکنش‌ها و نگاه دقیق تماس‌ها خیلی قابل توجه بود. بخش روایت میدان را دوست دارم چون این روایت‌های زندگی واقعی است و من دوستشان دارم. ما مثل یک رویداد زنده و بازی فوتبال لحظه لحظه اتفاقات را نمایش می‌دادیم و روایت می‌کردیم.

وی با اشاره به شبی که ایران پاسخ صهیونیست‌ها را داد، بیان کرد: چند بار برنامه را متوقف کردیم و بعد فکر کردیم واقعاً ایران دارد پاسخ می‌دهد! ما به فکر وایرال شدن برنامه نبودیم ولی اتفاقات برای خود ما به گونه‌ای بود که می‌خواستیم در مقام کنش باشیم و جریان سازی کنیم.

حمید انصاری سردبیر برنامه در پایان درباره دعوت از مهمان‌ها در برنامه تصریح کرد: به افق فلسطین یک پشتوانه رسانه‌ای دارد و خیلی از نمایندگان رسانه‌ها در بحث دعوت از مهمانان به ما کمک می‌کنند. در ابتدا شاید مهمانان چهره‌تر بودند که تعداد زیادی از کارشناسان و مسؤولان و چهره‌های فرهنگ و سیاسی به برنامه آمدند. البته در یکی دو ماه اول کمتر وجوه کارشناسی و تحلیلی پررنگ بود و الان پررنگ‌تر است. خیلی از موضوعات و سوال‌ها بدون خط قرمز از مهمانان پرسیده و در برنامه مطرح می‌شود.