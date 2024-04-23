تتلو: با تحریک یک خانم بازیگر آهنگی درباره اغتشاشات ۱۴۰۱ خواندم

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رسیدگی به پرونده امیرحسین مقصودلو، متهم با دستور قاضی، در جایگاه قرار گرفت و به دفاع ازخود پرداخت.

قاضی خطاب به متهم گفت: قبول دارید رفتارهایی داشتید که خلاف ادب و شأن انسانی بوده است؟

متهم گفت: بله در خیلی موارد این‌طور بوده است.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» برگزار شد

متهم در پاسخ به اتهامش درباره تبلیغ قمار و شرط‌بندی مدعی شد: صاحب سایت شرط‌بندی نبودم. صاحبان سایت شرط بندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش می‌کردم.

مقصودلو ادامه داد: در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرط‌بندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند.

متهم درباره اقداماتش در فضای مجازی در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ گفت: در آن بازه یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است. من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم شده و این آهنگ را پاک کردم.

در بخش دیگری از جلسه دادگاه به اقدامات متهم در تولید و انتشار کلیپ‌های مستهجن و غیر اخلاقی پرداخته شد.

متهم مقصودلو در پایان این جلسه دادگاه گفت: بابت همه اشتباهاتم عذرخواهی می‌کنم.

پس از پایان دفاعیات متهم قاضی افشاری گفت: در جلسه بعدی متهم اگر مطالب دیگری داشت، بیان کند همچنین نماینده دادستان نیز موارد خود را شرح دهد. وقت رسیدگی به جلسه سوم متعاقباً اعلام می‌شود.