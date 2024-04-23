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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۱

جزئیات تازه از دادگاه مقصودلو؛

تتلو: با تحریک یک خانم بازیگر آهنگی درباره اغتشاشات ۱۴۰۱ خواندم

تتلو: با تحریک یک خانم بازیگر آهنگی درباره اغتشاشات ۱۴۰۱ خواندم

امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود گفت: سال 1401 به تحریک یکی از بازیگران خانم آهنگی درباره اغتشاشات آن سال خواندم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رسیدگی به پرونده امیرحسین مقصودلو، متهم با دستور قاضی، در جایگاه قرار گرفت و به دفاع ازخود پرداخت.

قاضی خطاب به متهم گفت: قبول دارید رفتارهایی داشتید که خلاف ادب و شأن انسانی بوده است؟

متهم گفت: بله در خیلی موارد این‌طور بوده است.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» برگزار شد

متهم در پاسخ به اتهامش درباره تبلیغ قمار و شرط‌بندی مدعی شد: صاحب سایت شرط‌بندی نبودم. صاحبان سایت شرط بندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش می‌کردم.

مقصودلو ادامه داد: در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرط‌بندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند.

متهم درباره اقداماتش در فضای مجازی در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ گفت: در آن بازه یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است. من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم شده و این آهنگ را پاک کردم.

در بخش دیگری از جلسه دادگاه به اقدامات متهم در تولید و انتشار کلیپ‌های مستهجن و غیر اخلاقی پرداخته شد.

متهم مقصودلو در پایان این جلسه دادگاه گفت: بابت همه اشتباهاتم عذرخواهی می‌کنم.

پس از پایان دفاعیات متهم قاضی افشاری گفت: در جلسه بعدی متهم اگر مطالب دیگری داشت، بیان کند همچنین نماینده دادستان نیز موارد خود را شرح دهد. وقت رسیدگی به جلسه سوم متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 6086678

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    نظرات

    • مریم IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      9 13
      پاسخ
      به نظر من قبل از آزادیش باید میفرستادنش تا درمان بشه وقاضی اینکار نکرد هرگناهی مرتکب بشه اون هم درش شریک
    • محمود US ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      15 7
      پاسخ
      خوبه هرکارخلافی انجام بدی بعدشم عذرخواهی کنی تمام
    • ناشناس IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      8 15
      پاسخ
      پس کی از شر این انگل راحت میشیم
      • N IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
        11 3
        مگه چیکار کرده بعدم جای شمارو تنگ کرده دنیا به این بزرگی هرکی هرجا داره زندگیشو میکنه شما هم اگه اهنگ هاشو دوست نداری میتونی گوش ندی
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      10 39
      پاسخ
      خوبه منم برم دزدی بعد میگم ی نفر دیگه باعث شد من برم پس من بیگناهم ...خفه اش کنید این نجاست را
      • تتل IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
        16 13
        وقتی از چیزی کامل اطلاع نداری دربارش صحبت نکن
    • ر IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      8 1
      پاسخ
      ناراحت نباش خیالت راحت هواتو همه مسعولین. دارن شما با دیگران خیلی فرق میکنی
    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      3 8
      پاسخ
      هر غلطی دوست داشته کرده اومده عذر خواهی هم میکنه به خدا اگه به این بی شرف عفو ندادن
    • ناشناس IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اعدام کمترین لطف در حق این
      • ناشناس IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
        0 1
        تا جوانان را بیشتر گمراه نکرده با آهنگهای غربگرایی اعدامش کنید

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