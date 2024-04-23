تبدیل ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی به الکترونیکی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر سیاح پیش از ظهر سه شنبه در نشست اخذ شناسه یکتا برای مجوزهای کاغذی از طریق درگاه ملی مجوزها که در سالن اقتصاد مقاومتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز برگزار شد، گفت: تا سوم اردیبهشت سال ۱۴۰۳، ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی به الکترونیکی تبدیل و دارای شناسه یکتا شدند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: امیدواریم تا ۲۵ اردیبهشت ماه یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز کاغذی مانده در دست مردم در این مدت زمان باقی مانده به شناسه یکتا تبدیل شوند و شاهد تبدیل بیش از دو میلیون پروانه کاغذی اعم از صنفی و غیرصنفی در کشور به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا باشیم.

وی بیان کرد: تعداد مجوزهای کاغذی که صادر می‌شود و در درگاه نیست بسیار کم است و برای آنها تسهیلاتی قائل می‌شویم که اولاً صادرکننده زودتر به درگاه وارد شود و ثانیاً کسی که آن مجوز را دارد بتواند خارج از آن سیستم ادامه حیات دهد.

سیاح خاطرنشان کرد: اگرچه برای صدور تبدیل مجوزها بر اساس قانون از ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، فردی که شناسه یکتا ندارد به منزله بدون مجوز است اما با خشونت و تندی برخورد نمی‌کنیم بلکه کاری می‌کنیم تا در فرصت باقی مانده همه وارد درگاه شوند و درصد کمی را که باقی مانده‌اند با آرامش و ارسال پیامک به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دعوت می‌کنیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: فردی که بخواهد خارج از کنترل و نظارت حکومتی و به صورت زیرزمینی کار کند، به تدریج خدمات دولتی وی قطع می‌شود. مهمترین مزیت این طرح برای فعال اقتصادی این است که می‌تواند بدون حضور و به صورت ۲۴ ساعته از خدمات دولتی بهره مند شود.