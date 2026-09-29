سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان اعلام کرد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و ارتفاعات و همچنین مناطق شرقی شاهد تداوم بارش ها خواهیم بود.

وی افزود: در 24 ساعت اخیر لرد با شش و نیم میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را در نقاط مختلف استان سمنان به خود اختصاص داده است همچنین در چاشم 3.5 میلیمتر، نردین و دشت بو یک میلیمتر و در شهمیرزاد هم یک میلیمتر بارش باران ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در ادامه اعلام کرد: طی امروز و فردا برای مرکز استان سمنان آسمان ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات پیش بینی شده است.

مصطفوی با بیان اینکه برای شاهرود نیز وزش باد، افزایش ابر، تداوم روند کاهش دما و بارش باران طی امروز و فردا و به خصوص در ساعات بعد از ظهر پیش بینی شده است گفت: در دامغان نیز شاهد وزش باد و رگبار و رعد و برق و همچنین بارش باران را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: برای گرمسار طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش بادهای شدید به همراه گرد و خاک پیش بینی شده است وضعیتی که در ایوانکی و آرادان هم به صورت مشابه وجود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: برای سرخه آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، تداوم روند کاهشی دمای هوا در ساعات بعد از ظهر و وزش باد پیش بینی شده است اما در مهدیشهر امروز شاهد افزایش ابر و بارش رگباری باران به خصوص در ارتفاعات خواهیم بود.

مصطفوی همچنین با بیان اینکه در میامی هم امروز شاهد وزش باد، افزایش ابر و همچنین بارش باران و رگبار پراکنده خواهیم بود، گفت: از روز پنجشنبه به مرور آرامش به جو اقصی نقاط استان سمنان بازخواهد گشت و سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق از این استان خارج می شود.