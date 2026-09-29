  1. استانها
  2. سمنان
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

تداوم بارندگی در استان سمنان؛ «لرد» پربارش‌ترین نقطه بود

تداوم بارندگی در استان سمنان؛ «لرد» پربارش‌ترین نقطه بود

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از تداوم بارندگی‌ها طی روزهای آتی هفته جاری در نقاط مختلف این استان خبر داد.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان اعلام کرد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و ارتفاعات و همچنین مناطق شرقی شاهد تداوم بارش ها خواهیم بود.

وی افزود: در 24 ساعت اخیر لرد با شش و نیم میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را در نقاط مختلف استان سمنان به خود اختصاص داده است همچنین در چاشم 3.5 میلیمتر، نردین و دشت بو یک میلیمتر و در شهمیرزاد هم یک میلیمتر بارش باران ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در ادامه اعلام کرد: طی امروز و فردا برای مرکز استان سمنان آسمان ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات پیش بینی شده است.

مصطفوی با بیان اینکه برای شاهرود نیز وزش باد، افزایش ابر، تداوم روند کاهش دما و بارش باران طی امروز و فردا و به خصوص در ساعات بعد از ظهر پیش بینی شده است گفت: در دامغان نیز شاهد وزش باد و رگبار و رعد و برق و همچنین بارش باران را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: برای گرمسار طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش بادهای شدید به همراه گرد و خاک پیش بینی شده است وضعیتی که در ایوانکی و آرادان هم به صورت مشابه وجود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: برای سرخه آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، تداوم روند کاهشی دمای هوا در ساعات بعد از ظهر و وزش باد پیش بینی شده است اما در مهدیشهر امروز شاهد افزایش ابر و بارش رگباری باران به خصوص در ارتفاعات خواهیم بود.

مصطفوی همچنین با بیان اینکه در میامی هم امروز شاهد وزش باد، افزایش ابر و همچنین بارش باران و رگبار پراکنده خواهیم بود، گفت: از روز پنجشنبه به مرور آرامش به جو اقصی نقاط استان سمنان بازخواهد گشت و سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق از این استان خارج می شود.

کد مطلب 6962414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها