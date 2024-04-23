افزایش تولید ۹ میلیون تنی محصولات کشاورزی در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی خیام‌نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: خودکفایی در محصولات راهبردی با مجموعه فعالیت‌های تحقیقاتی و ترویجی و انتقال دانش به عرصه کشاورزی کاملاً تحقق‌پذیر است.

وی در همین حال بر بهینه و به‌روز شدن دانش پژوهشگران و مروجان این سازمان تاکید و تصریح کرد: پژوهشگران باید روش‌ها، فناوری‌ها، هوش مصنوعی و متاورز را در حوزه خود بشناسند و از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به افزایش تولید گندم گفت: در دولت سیزدهم تاکنون دو فصل زراعی داشتیم و در این مدت تنها در محصول گندم توانستیم ۹ میلیون تن افزایش تولید داشته باشیم بدون افزایش یک متر سطح زیر کشت که به معنای ورود دانش به معنای واقعی در این حوزه است.

وی ادامه داد: بیشتر مروجان ما در حوزه معاونت زراعت فعالیت می‌کنند و کافی است فقط یک تن در هکتار عملکرد گندم آبی و ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد گندم دیم را افزایش دهیم تا میزان تولید این محصول را به ۱۹ میلیون تن برسانیم.

خیام‌نکویی توسعه مزارع نوآور بهره‌ور را یکی از راهکارهای ایجاد تحول در حوزه آموزش و ترویج دانست و گفت: سال گذشته ۴۶ مزرعه نوآور در حوزه آموزش و ترویج راه‌اندازی شد و امسال قرار است این تعداد به ۱۵۰ مورد برسد.

وی افزود: مزارع نوآور بهره‌ور می‌توانند یکی از نقاط ارتباطی پژوهشگران با کشاورزان و تولیدکنندگان باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: یکی از مهمترین چالش‌ها این است که ما برای ارتقای نیروها مستلزم اجرای آئین‌نامه‌های وزارت علوم هستیم و از حدود سه سال پیش این وابستگی به تدریج در حال قطع شدن است.

خیام‌نکویی با بیان اینکه رئیس جمهوری از سازمان تات حمایت می‌کند، ابراز کرد: ایستگاه‌های تحقیقاتی سازمان تات در سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف مانند ساخت مسکن، توسط برخی نهادها گرفته می‌شد که با دستور رئیس جمهوری این اراضی برگشت داده شده است.

وی به ماجرای بلندمرتبه سازی در اطراف باغ گیاه شناسی ایران اشاره و عنوان کرد: از حدود ۱۰ سال گذشته، مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۷ طبقه در اطراف این باغ گیاه شناسی اخذ و ساخت و ساز آغاز شده بود، اما سازمان محکم جلوی این ساخت و سازها ایستاد و نتیجه آن شد که ساخت برج‌های ۳۷ طبقه به ۵ طبقه کاهش یافت.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره راه‌اندازی شوراهای راهبردی توسط سازمان تات گفت: رؤسای مؤسسه‌های تحقیقاتی مکلف هستند آنچه که در این شوراهای راهبردی مصوب می‌شود، انجام دهند.