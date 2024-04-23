تنبیه رژیم صهیونیستی مطالبه عمومی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا حیدرنیا ظهر سه شنبه به مناسبت فرارسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع مدیران فرهنگی استان البرز گفت: مردم ایران اسلامی عاشق حماسه، اقتدار و عزت هستند و تنبیه رژیم جنایتکار صهیونیستی را مورد پیگیری قرار میدادند. هیمنه رژیم صهیونیستی ابتدا در عملیات طوفان الاقصی در هم شکست.
فرمانده سپاه استان البرز مطرح کرد: این رژیم در ۶ ماه گذشته دستاورد نظامی قابل توجهی جز کشتار زنان و کودکان بی دفاع نداشت و عملکرد آن به شدت از طرف افکار عمومی دنیا در حال محکوم شدن است، طی ماههای اخیر رویکرد خود را از تقابل در سایه با ایران اسلامی تغییر داد و تصور میکرد که نظام مقدس اسلامی پاسخ کوبنده و قاطعی به آنها نخواهد داد.
وی با اشاره به عملیات روانی و رسانهای جریان تحریف که ایران اسلامی را ناتوان در پاسخ میدانست یا درصدد ایجاد تردید در بین مردم و مسؤولان در پاسخ دادن به رژیم صهیونیستی بود، تصریح کرد: وعده صادق عملیاتی غرورآفرین و منحصر به فرد در تاریخ ایران اسلامی بوده و برای نخستین بار است که یک کشور با این حجم گسترده رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار میدهد و تحقیر میکند.
سردار حیدرنیا با بیان اینکه سپاه در این عملیات از موشکها و تجهیزات قدیمیتر استفاده کرد و از اصل غافلگیری در حمله به رژیم جنایتکار صهیونیستی بهره نبرد، عنوان کرد: دشمن صهیونیستی و متحدان آن از حدود ۱۰ روز پیش از عملیات وعده صادق در آماده باش کامل بودند و این مسئله از نظر روانی آنها را دچار فرسودگی، رعب و وحشت و استیصال کرده بود.
فرمانده سپاه استان البرز افزود: به نحوی که شهرک نشینان رژیم صهیونیستی در این مدت اغلب یا در پناهگاه بودند یا نسبت به مهاجرت و فرار از رژیم صهیونیستی اقدام کردند. در عملیات وعده صادق دشمن صهیونیستی با توجه به اعلام علنی حمله پهپادی جمهوری اسلامی، حدود چهار ساعت فرصت بهره مندی از آمادگی کامل پدافندی را داشت.
سردار حیدرنیا تاکید کرد: صهیونیستها در حالی که از سامانههای پدافندی پیشرفتهای همچون گنبد آهنین، فلاخن داوود و … بهره میبرند و هواپیماها و تجهیزات آفندی متحدان آنها نیز به عنوان پوشش پدافندی در آسمان منطقه کمک حال آنها بودند، باز هم نتوانستند مانع از حضور موشکهای ایران اسلامی در سرزمینهای اشغالی شوند.
وی با اشاره به اینکه نفس حمله جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی بیش از برخورد موشکها به تعبیر رهبر معظم انقلاب ارزشمند است، گفت: هیمنه رژیم صهیونیستی در این عملیات در هم شکست و در حالی که صهیونیستها تهدید توخالی به پاسخگویی میکردند، مردم ما با اطمینان به سپاه و سایر نیروهای مسلح کشور، در آرامش کامل بودند و این وقایع بیش از پیش صهیونیستها را در دنیا تحقیر کرد.
فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به خوبی میداند هر حرکتش علیه ملت بزرگ ایران با پاسخ قاطع و کوبنده روبرو خواهد شد، افزود: در جریان عملیات وعده صادق علاوه بر بعد نظامی، در بعد رسانهای و روانی نیز دشمن از ایران اسلامی شکست خورد و به رغم سانسور خبری شدیدی که بر ابعاد گسترده این عملیات اعمال شد، دشمن نتوانست این عملیات را از طریق رسانههای استکباری خود به حاشیه ببرد.
سردار حیدرنیا با بیان اینکه جریان تحریف تمام تلاش خود را در به حاشیه بردن عملیات وعده صادق به کار گرفت، خاطرنشان کرد: عملیات وعده صادق یک پیام روشن به رژیم صهیونیستی و مزدوران داخلی آن داد تا آنها بدانند پاسخ ایران اسلامی قاطع است و اگر لازم باشد از خاک ایران عزیز تنبیه دشمنان صورت میگیرد و این مسئله تنها به محور مقاومت محدود نمیشود.
نظر شما