استرس فوتسالیست هاباید کنترل شود/ سرعت پیشرفت آسیا ازما بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران موفق شد به دنبال برتری پر گل ۴ بر صفر برابر کویت با کسب ۹ امتیاز از سه دیدار مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به عنوان صدرنشین گروه D راهی مرحله یک چهارم نهایی شود و خود را برای دیدار با قرقیزستان آماده کند.

مصطفی نظری دروازه بان سابق تیم ملی فوتسال ایران که چندین سابقه قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را در کارنامه دارد در گفت و گو با خبرنگار مهر به بررسی وضعیت تیم ملی در این مسابقات پرداخت و گفت: قبل از هر چیز به همه بچه‌های تیم ملی خسته نباشید می‌گویم. با توجه به اتفاقاتی که در دوره گذشته اتفاق افتاد و قهرمانی را از دست دادیم بازیکنان تیم ملی در این دوره از همان ابتدای کار مصمم ظاهر شدند و تلاش کردند اقتدار فوتسال ایران را به نمایش بگذارند و هر چه در این بازی‌ها جلو تر رفتیم به انسجامی که همه از تیم انتظار دارند رسیدیم.

ضعف‌های دفاعی در دیدار سوم پوشش داده شد

مصطفی نظری در خصوص نقاط ضعف تیم ملی ایران در این بازی‌ها گفت: وقتی عملکرد تیم را بررسی می‌کنیم ضعف‌های دفاعی همچنان مشهود است. ما نباید از تیم‌هایی مثل بحرین یا افغانستان گل بخوریم. البته در فوتسال هر اتفاقی ممکن است. در دیدار با بحرین ساختار دفاعی ما مشکل داشت که البته کادر فنی در دیدار با کویت متوجه اشتباهات شد و آنها را پوشش داد.

نقطه قوت ایران تکنیک فردی بازیکنان است

وی در خصوص نقاط قوت تیم ملی گفت: تکنیک فردی بازیکنان مثل دریبلینگ و شوت همواره جزو نقاط قوت تیم ملی بوده است. با توجه به اینکه این دوره از مسابقات در تایلند روی پارکت برگزار می‌شود بازیکنانی مثل مسلم اولاد قباد و سالار آقاپور و مهدی کریمی این فرصت را دارند که به راحتی بازیکنان حریف را دور بزنند و ایجاد خطر کنند. فکر می‌کنم نقطه قوت تیم ملی ایران در فوتسال آسیا همواره حرکت‌های فردی بازیکنان است.

قرقیزستان برای ما خطری ایجاد نمی‌کند

این پیشکسوت فوتسال در خصوص تیم ملی قرقیزستان که حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی است گفت: فوتسال آسیا در حال پیشرفت است و باید این مساله را قبول کنیم. البته حذف ژاپن ربطی به پیشرفت فوتسال در آسیا ندارد. این تیم به دلیل سهل انگاری خودش حذف شد و به خصوص در دیدار آخر برابر تاجیکستان با استرس بالایی بازی کرد. اما در هر صورت باید بپذیریم که فوتسال روز دنیا در حال پیشرفت است و آسیا هم از این قاعده مستثنی نیست. ولی تیم ما سالیان سال از تیم‌های دیگر آسیا بالاتر است و فقط کافی است که مرتکب اشتباه نشویم. قرقیزستان با توجه به بردی که برابر ژاپن به دست آورد ترسش از قدرت‌های آسیایی ریخته است و فکر می‌کنم بازی حساسی داشته باشیم. اولین بازی در مسابقات حذفی بسیار مهم است و ممکن است کمی استرس داشته باشد. اما در هر صورت بازیکنان ما بازیکنان بزرگ و بین المللی هستند و فکر نمی‌کنم قرقیزستان بتواند خطری روی دروازه ایران ایجاد کند.

مسیر پیشرفت تیم‌های آسیایی از ما سریع‌تر است

وی همچنین به پیشرفت تیم‌های آسیایی پرداخت و گفت: همه تیم‌های آسیایی در حال پیشرفت هستند و ما ممکن است از این قافله جا بمانیم. ما در مسائل تاکتیکی درجا می زنیم و اتکای زیادی به تکنیک فردی بازیکنان داریم. باید به لحاظ تاکتیکی و فنی پیشرفت کنیم و به روز شویم تا در بازی‌هایی مثل بحرین اگر با مشکل مواجه شدیم بتوانیم تنوع تاکتیکی داشته باشیم و به سرعت تغییر سیستم بدهیم. البته این مساله به این معنا نیست که بقیه کشورها کار می‌کنند و ما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم منتها مسیری که آنها طی می‌کنند سرعت بیشتری نسبت به ما دارد و ممکن است در سال‌های آینده خطرناک شوند.

نظری به حضور مربیان اسپانیایی در فوتسال آسیا هم اشاره کرد: فوتسال اسپانیا همواره در خصوص تاکتیک‌های روز دنیا حرف اول را می‌زند و بزرگترین تئوریسین‌های فوتسال دنیا اسپانیایی هستند و به لطف همین تاکتیک‌ها توانسته اند از فوتسال برزیل پیشی بگیرند و قهرمان جهان شوند. مربیان اسپانیایی به خوبی می‌توانند این تاکتیک‌ها را طراحی و به خوبی به بازیکنان القا کنند.

دروزاه بان های تیم ملی کیفیت بالایی دارند

مصطفی نظری که یکی از بهترین دروازه بان های تاریخ فوتسال ایران است در خصوص عملکرد دروازه بان های تیم ملی گفت: دروازه بان های تیم ملی ایران در تمام دوره‌ها سرآمد بوده اند. در این دوره از مسابقات هم باقر محمدی و هم سعید مؤمنی آمادگی بالایی دارند و هر دو دروازه بان به خوبی توانستند خودشان را ثابت کنند. البته باقر محمدی در دیدار برابر بحرین از تمرکز کافی برخوردار نبود که دلیل آن هم این بود که کل تیم تمرکز خود را از دست داده بود. مطمئنم که در ادامه مسابقات به خوبی وظیفه خود را انجام خواهند داد. در لیگ برتر هم توانستند آمادگی خود را به خوبی نشان دهند و در کنار آنها هم دروازه بان هایی مثل سینا پرکاس و سجاد بابایی داریم که کیفیت بالایی دارند. فکر نمی‌کنم هیچ وقت در خط دروازه با مشکل مواجه شویم.

مهمترین مساله کنترل استرس است

وی ادامه داد: نکته مهم بازی در مراحل حذفی کنترل استرس است. تیم ما کادر فنی خوبی دارد و قطعاً می‌داند چگونه باید این استرس را از بازیکنان دور کنند. این بازی اولین بازی حذفی است و گام گذاشتن در اولین بازی حذفی مثل گام گذاشتن در اولین بازی تورنمنت است. فکر می‌کنم اگر بچه‌ها بتوانند احساسات خود را کنترل کنند و اجازه ندهند استرس بر آنها غلبه کند قطع به یقین به سلامت از این مرحله عبور خواهیم کرد. ما بهترین تیم آسیا هستیم تیم‌های دیگر برای کم گل خوردن رو در روی ما قرار می‌گیرند. اینکه ما از تیمی مثل بحرین ۳ گل دریافت کنیم اتفاقی نادر است و هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد. بحرین، کویت یا قرقیزستان در دنیای فوتسال ۱۰ گل از ما عقب تر هستند و بازیکنان ما این موضوع را ثابت خواهند کرد.

این کارشناس فوتسال در پایان گفت: آرزوی موفقیت می‌کنم برای تیم ملی فوتسال و امیدوارم همانطور که شایسته قهرمانی در آسیا هستیم به آن برسیم. ما از این تیم قهرمانی آسیا و سکوی جهانی می‌خواهیم چون مردم از تیم ملی ایران انتظار دارند. قهرمان آسیا حق مسلم تیم ملی ایران است و سلطان بلامنازع فوتسال آسیا هستیم. در دوره قبل قهرمانی آسیا را از دست دادیم و در این دوره همه از تیم انتظار قهرمانی دارند.