پیام تقدیر استاندار سابق از مردم مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تقدیر و خداحافظی سید محمود حسینی پور خطاب به مردم شریف، ولایتمدار و غیور مازندران که به خبرگزاری مهر در استان ارسال شده، آمده است: پس از گذشت ۹۰۴ روز که توفیق خدمت در استان ولایتمدار مازندران را داشته‌ام، تمام تلاش خود را معطوف به خدمتگزاری به هم ولایتی‌های غیور مازندرانی کردم.

از شروع خدمتم در استان مازندران همراه با کلیه همکارانم و استفاده از ظرفیت نخبگان و جوانان استان و تجربیات پیشکسوتان عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در استان تلاش کردیم تا ظرفیت‌های مغفول مانده در مازندران را شناسایی و در راستای تحولات برنده برنامه ریزی کنیم.

مردم عزیز همانگونه که می‌دانید این استان وارث چه مشکلات و مسائل مزمن، تاریخی و حل نشده‌ای بوده است.

مجموعه تیم مدیریتی استان تلاش نموده با همدلی و همراهی تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استان و در صدر آن حمایت‌های رئیس محترم جمهور حضرت آیت الله رئیسی و وزیر محترم کشور، همه آنچه در توان داشتیم را به کار بندیم، تا بتوانیم مشکلات مازندران را حل کنیم.

به عنوان استاندار دولت مردمی سیزدهم، سعی نمودم که خدمتگذار خوبی برای شما باشم، تلاش کردم استاندار تمام جغرافیای مازندران باشم، تلاش نمودم همان‌قدر که نماینده دولت در استان بودم نماینده مردم نیز در دولت باشم.

تلاش کردم به صورت میدانی و رو در رو در خصوص مشکلاتتان با شما صحبت نمایم، تلاش کردم با تکیه بر خرد جمعی و با استفاده از همه نیروهای استانی فارغ از جناح بندی ها به سمت تحول و پیشرفت و آبادانی استان همیشه سرسبز مازندران گام بردارم.

از دلگرمی‌های مکرر و توجهات مملو از محبت تمامی اقشار جامعه، ائمه محترم جمعه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و جوانان خوش فکر به ویژه در سفرهای شهرستانی و جلسات تخصصی، که با بیان سخاوتمندانه خود، محبت خود را نثارم می‌فرمودند، صمیمانه سپاسگزارم.

حتماً در طول این ۲۹ ماه به همه برنامه‌ها و اهداف خود در استان نرسیده‌ایم، اما تلاش نمودیم با ایجاد امور زیربنایی و ریل گذاری‌های اقتصادی و عمرانی استان را به سمت تحولات برنده و مازندرانی قوی سوق دهیم.

افزایش مشارکت مردمی در پروژه‌های استان، احیا واحدهای تولیدی راکد، جذب سرمایه گذار در پروژه‌های کلان استان، احصا فرصت‌های سرمایه گذاری در مازندران، توسعه کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، افزایش شرکت‌های دانش بنیان، افزایش صادرات محصولات کشاورزی استان، فعال سازی بنادر استان مازندران برای تجارت با کشورهای همسایه، توسعه طرح نهضت ملی مسکن برای مازندرانی‌های عزیز، توسعه گردشگری با ایجاد اسکله‌های تفریحی، ایجاد مناطق نمونه گردشگری، گردشگری سلامت، راه اندازی مناطق آزاد تجاری مازندران، تسریع در اجرای بزرگراه تهران-شمال، راه اندازی دفتر غرب استانداری مازندران و … همگی دستاوردها و راهبردهای زیر بنایی ارزشمندی بود که در طول این مدت شبانه روزی به کمک همکارانم توانستیم ایجاد نمائیم که می‌تواند زمینه ساز جهش برای توسعه استاندار سال‌های آینده برای مازندرانی قوی باشد.

حال که با نظر دولت محترم مقرر گردید تا در ادامه مسیر در سنگری دیگر خدمتگزار مردم ایران اسلامی باشم، از همکارانم که در دوران حضور اینجانب به عنوان استاندار مازندران در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، شبانه روزی تلاش نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

رجاء واثق دارم گام دوم انقلاب با تلاش و خدمت صادقانه دولت مردمی سیزدهم مشکلات اقتصادی پیش روی مردم انقلابی و ولایی را با همت همه دلسوزان نظام تحت زعامت نایب بر حق امام زمان مقام معظم رهبری و نظر ویژه حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، و دعای خیر شما مردم ولایتمدار مرتفع خواهد نمود تا شاهد رشد و توسعه استان مازندران در دوران اقتدار و عظمت کشور عزیزمان ایران در سطح بین المللی باشیم.

سید محمود حسینی پور- خادم مردم ایران